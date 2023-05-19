Yemen Haberleri - Yemen Haber - Haberler

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Yemen Haberleri

Yemen haber, Yemen son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Yemen'deki Husiler, esir ziyaretlerinin ertelendiğini duyurdu

Yemen'deki Husiler, esir ziyaretlerinin ertelendiğini duyurdu

Yemen - Dün 23:51
Yemen'de esir ziyaretleri ertelendi

Yemen'de esir ziyaretleri ertelendi

Yemen - Dün 23:32
Arap Birliği Zirvesi'nden Sudan'a 'ateşkes' ve Lübnan'a 'cumhurbaşkanlığı seçimi' çağrısı

Arap Birliği Zirvesi'nden Sudan'a "ateşkes" ve Lübnan'a "cumhurbaşkanlığı seçimi" çağrısı

Yemen - Dün 22:13
Arap Birliği Zirvesi'nden Sudan'a 'ateşkes' ve Lübnan'a 'cumhurbaşkanlığı seçimi' çağrısı

Arap Birliği Zirvesi'nden Sudan'a "ateşkes" ve Lübnan'a "cumhurbaşkanlığı seçimi" çağrısı

Yemen - Dün 22:13
Tunus Cumhurbaşkanı Said: 'Suriye'nin Arap Birliği'ne dönüşünden memnuniyet duyuyoruz'

Tunus Cumhurbaşkanı Said: 'Suriye'nin Arap Birliği'ne dönüşünden memnuniyet duyuyoruz'

Yemen - Dün 20:42
İçişleri Bakanı Soylu: 'Erdoğan Batı'nın vesayetinden kurtardı'

İçişleri Bakanı Soylu: 'Erdoğan Batı'nın vesayetinden kurtardı'

Yemen - Dün 20:32
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gençlerle buluştu: 'Tayyip Erdoğan Batı'nın vesayetinden kurtardı'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gençlerle buluştu: 'Tayyip Erdoğan Batı'nın vesayetinden kurtardı'

Yemen - Dün 20:09
İSTANBUL-İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: ÜLKEMİZİ BATI'NIN VESAYETİNDEN TAYYİP ERDOĞAN KURTARDI DİYECEKLER.

İSTANBUL-İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: ÜLKEMİZİ BATI'NIN VESAYETİNDEN TAYYİP ERDOĞAN KURTARDI DİYECEKLER.

Yemen - Dün 19:56
İçişleri Bakanı Soylu: 'Tayyip Erdoğan Batı'nın vesayetinden kurtardı'

İçişleri Bakanı Soylu: 'Tayyip Erdoğan Batı'nın vesayetinden kurtardı'

Yemen - Dün 19:54
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'Tayyip Erdoğan Batı'nın vesayetinden Türkiye'yi kurtardı'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'Tayyip Erdoğan Batı'nın vesayetinden Türkiye'yi kurtardı'

Yemen - Dün 19:37
Yemen'deki Husiler, BM'nin yardımları azaltmasının milyonları olumsuz etkileyeceği uyarısında bulundu

Yemen'deki Husiler, BM'nin yardımları azaltmasının milyonları olumsuz etkileyeceği uyarısında bulundu

Yemen - 18.05.2023
BM Genel Sekreteri Guterres, İran Dışişleri Bakanı ile görüştü

BM Genel Sekreteri Guterres, İran Dışişleri Bakanı ile görüştü

Yemen - 18.05.2023
BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg: Ateşkesin Olumlu Sonuçları Devam Ediyor Ancak Kapsamlı Anlaşma Hayati Öneme Sahip

BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg: Ateşkesin Olumlu Sonuçları Devam Ediyor Ancak Kapsamlı Anlaşma Hayati Öneme Sahip

Yemen - 17.05.2023
BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg: Kapsamlı anlaşma hayati öneme sahip

BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg: Kapsamlı anlaşma hayati öneme sahip

Yemen - 17.05.2023
Yemen'de yaşanan sellerde 31 kişi hayatını kaybetti

Yemen'de yaşanan sellerde 31 kişi hayatını kaybetti

Yemen - 17.05.2023
BM: Yemen'deki sellerde 31 kişi öldü, 37 kişi yaralandı

BM: Yemen'deki sellerde 31 kişi öldü, 37 kişi yaralandı

Yemen - 17.05.2023
AB'den Yemen'deki taraflara 'kapsamlı siyasi çözüm çabalarına katılın' çağrısı

AB'den Yemen'deki taraflara "kapsamlı siyasi çözüm çabalarına katılın" çağrısı

Yemen - 17.05.2023
11 Eylül sonrası terörle mücadele ve savaşlarda milyonlarca insan öldü

11 Eylül sonrası terörle mücadele ve savaşlarda milyonlarca insan öldü

Yemen - 17.05.2023
Remzi Çayır'dan Binali Yıldırım'a: 'Vallahi Seçime Şeytan mı Karıştı, Melek mi Karıştı Bilmiyorum Ama Herhalde Senin İçine Bir Cin Karıştığı...

Remzi Çayır'dan Binali Yıldırım'a: "Vallahi Seçime Şeytan mı Karıştı, Melek mi Karıştı Bilmiyorum Ama Herhalde Senin İçine Bir Cin Karıştığı...

Yemen - 11.05.2023
Remzi Çayır'dan Binali Yıldırım'a: 'Vallahi Seçime Şeytan mı Karıştı, Melek mi Karıştı Bilmiyorum Ama Herhalde Senin İçine Bir Cin Karıştığı...

Remzi Çayır'dan Binali Yıldırım'a: "Vallahi Seçime Şeytan mı Karıştı, Melek mi Karıştı Bilmiyorum Ama Herhalde Senin İçine Bir Cin Karıştığı...

Yemen - 11.05.2023
Sudan ateşkes görüşmeleri Cidde'de başlıyor: Arabulucuların işi neden çok zor?

Sudan ateşkes görüşmeleri Cidde'de başlıyor: Arabulucuların işi neden çok zor?

Yemen - 08.05.2023
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Türkiye gaz ticaretinde önemli bir ülke haline geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Türkiye gaz ticaretinde önemli bir ülke haline geldi

Yemen - 08.05.2023
Çavuşoğlu: Avrupa'ya gaz tedariği yapmaya başladık

Çavuşoğlu: Avrupa'ya gaz tedariği yapmaya başladık

Yemen - 08.05.2023
Sudan savaşı: BBC muhabirinin Hartum'u terk etmek için yaptığı tehlikeli yolculuk

Sudan savaşı: BBC muhabirinin Hartum'u terk etmek için yaptığı tehlikeli yolculuk

Yemen - 07.05.2023
İçişleri Bakanı Soylu: Ayakta Duran Bir Türkiye İstemiyorlar

İçişleri Bakanı Soylu: Ayakta Duran Bir Türkiye İstemiyorlar

Yemen - 06.05.2023
İçişleri Bakanı Soylu: Ayakta duran bir Türkiye istemiyorlar

İçişleri Bakanı Soylu: Ayakta duran bir Türkiye istemiyorlar

Yemen - 06.05.2023
Süleyman Soylu: Ayakta Duran Bir Türkiye İstemiyorlar

Süleyman Soylu: Ayakta Duran Bir Türkiye İstemiyorlar

Yemen - 06.05.2023
İçişleri Bakanı Soylu: 'Ayakta duran bir Türkiye istemiyorlar'

İçişleri Bakanı Soylu: 'Ayakta duran bir Türkiye istemiyorlar'

Yemen - 06.05.2023
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 'Toplamda 2061 kişiyi Sudan'dan ülkemize getirdik'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 'Toplamda 2061 kişiyi Sudan'dan ülkemize getirdik'

Yemen - 01.05.2023
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Sudan'daki Tahliye Sürecini Açıkladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Sudan'daki Tahliye Sürecini Açıkladı

Yemen - 01.05.2023
Tunus'ta Gannuşi neden tutuklandı, Nahda Hareketi'nin gün batımı mı?

Tunus'ta Gannuşi neden tutuklandı, Nahda Hareketi'nin gün batımı mı?

Yemen - 22.04.2023
Yemen'de Ramazan yardımı izdihamında 78 kişi öldü, 150'den fazla kişi yaralandı

Yemen'de Ramazan yardımı izdihamında 78 kişi öldü, 150'den fazla kişi yaralandı

Yemen - 21.04.2023
Kızılhaç, Yemen'deki çatışmalar nedeniyle tutuklu 973 kişinin serbest bırakıldığını açıkladı

Kızılhaç, Yemen'deki çatışmalar nedeniyle tutuklu 973 kişinin serbest bırakıldığını açıkladı

Yemen - 17.04.2023
BM: 2023'ün başından bu yana Yemen'de 77 çocuk kızamıktan yaşamını yitirdi

BM: 2023'ün başından bu yana Yemen'de 77 çocuk kızamıktan yaşamını yitirdi

Yemen - 17.04.2023
Kızılhaç: Yemen'deki esir değişimi, barışa doğru atılan olumlu bir adım

Kızılhaç: Yemen'deki esir değişimi, barışa doğru atılan olumlu bir adım

Yemen - 16.04.2023
Yemen hükümeti ve Husiler arasındaki esir takası süreci tamamlandı

Yemen hükümeti ve Husiler arasındaki esir takası süreci tamamlandı

Yemen - 16.04.2023
Bakan Soylu: Her seçim kıymettardır

Bakan Soylu: Her seçim kıymettardır

Yemen - 16.04.2023
Bakan Soylu: 'Toplumun tüm kesimleri için seçim çok kıymetli'

Bakan Soylu: "Toplumun tüm kesimleri için seçim çok kıymetli"

Yemen - 16.04.2023
Yemen hükümeti, Husiler ile esir takasının tamamlandığını açıkladı

Yemen hükümeti, Husiler ile esir takasının tamamlandığını açıkladı

Yemen - 16.04.2023
Yemen hükümeti ile Husiler arasındaki esir takasının üçüncü aşamasına geçildi

Yemen hükümeti ile Husiler arasındaki esir takasının üçüncü aşamasına geçildi

Yemen - 16.04.2023
Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan heyeti ile bayram sonrası tekrar görüşecek

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan heyeti ile bayram sonrası tekrar görüşecek

Yemen - 16.04.2023
Bakan Çavuşoğlu: 'Ülkemize bahar çoktan geldi, artık yaz zamanı'

Bakan Çavuşoğlu: "Ülkemize bahar çoktan geldi, artık yaz zamanı"

Yemen - 16.04.2023
Hizbullah: İran ve Suudi Arabistan'ın yakınlaşması İsrail ile normalleşmeyi zayıflatacak

Hizbullah: İran ve Suudi Arabistan'ın yakınlaşması İsrail ile normalleşmeyi zayıflatacak

Yemen - 14.04.2023
Yemen'de esir takası başladı

Yemen'de esir takası başladı

Yemen - 14.04.2023
Yemen'deki Tutukluların Evlerine Dönüşü Başladı

Yemen'deki Tutukluların Evlerine Dönüşü Başladı

Yemen - 14.04.2023
Arap ülkeleri 'bölgesel ve uluslararası gelişmeler' gölgesinde Esed rejimiyle yakınlaşıyor

Arap ülkeleri "bölgesel ve uluslararası gelişmeler" gölgesinde Esed rejimiyle yakınlaşıyor

Yemen - 14.04.2023
İsrail, İran-Suudi Arabistan uzlaşısını hedef alıyor

İsrail, İran-Suudi Arabistan uzlaşısını hedef alıyor

Yemen - 14.04.2023
Yemen hükümeti ile Husiler arasında esir takası başladı

Yemen hükümeti ile Husiler arasında esir takası başladı

Yemen - 14.04.2023
Yemen'de Husi yetkililerle görüşen Suudi Arabistan ve Ummanlı heyetler ülkeden ayrıldı

Yemen'de Husi yetkililerle görüşen Suudi Arabistan ve Ummanlı heyetler ülkeden ayrıldı

Yemen - 14.04.2023
Yemen'de hükümet ile Husiler arasındaki 'esir değişimi', 14 Nisan'a ertelendi

Yemen'de hükümet ile Husiler arasındaki "esir değişimi", 14 Nisan'a ertelendi

Yemen - 12.04.2023
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