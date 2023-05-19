Yemen Haberleri - Yemen Haber - Haberler

Yemen Haberleri
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Arap Birliği Zirvesi'nden Sudan'a "ateşkes" ve Lübnan'a "cumhurbaşkanlığı seçimi" çağrısı
Arap Birliği Zirvesi'nden Sudan'a "ateşkes" ve Lübnan'a "cumhurbaşkanlığı seçimi" çağrısı
Tunus Cumhurbaşkanı Said: 'Suriye'nin Arap Birliği'ne dönüşünden memnuniyet duyuyoruz'
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gençlerle buluştu: 'Tayyip Erdoğan Batı'nın vesayetinden kurtardı'
İSTANBUL-İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: ÜLKEMİZİ BATI'NIN VESAYETİNDEN TAYYİP ERDOĞAN KURTARDI DİYECEKLER.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'Tayyip Erdoğan Batı'nın vesayetinden Türkiye'yi kurtardı'
Yemen'deki Husiler, BM'nin yardımları azaltmasının milyonları olumsuz etkileyeceği uyarısında bulundu
BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg: Ateşkesin Olumlu Sonuçları Devam Ediyor Ancak Kapsamlı Anlaşma Hayati Öneme Sahip
Remzi Çayır'dan Binali Yıldırım'a: "Vallahi Seçime Şeytan mı Karıştı, Melek mi Karıştı Bilmiyorum Ama Herhalde Senin İçine Bir Cin Karıştığı...
Remzi Çayır'dan Binali Yıldırım'a: "Vallahi Seçime Şeytan mı Karıştı, Melek mi Karıştı Bilmiyorum Ama Herhalde Senin İçine Bir Cin Karıştığı...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Türkiye gaz ticaretinde önemli bir ülke haline geldi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 'Toplamda 2061 kişiyi Sudan'dan ülkemize getirdik'
Kızılhaç, Yemen'deki çatışmalar nedeniyle tutuklu 973 kişinin serbest bırakıldığını açıkladı
Hizbullah: İran ve Suudi Arabistan'ın yakınlaşması İsrail ile normalleşmeyi zayıflatacak
Arap ülkeleri "bölgesel ve uluslararası gelişmeler" gölgesinde Esed rejimiyle yakınlaşıyor
Yemen'de Husi yetkililerle görüşen Suudi Arabistan ve Ummanlı heyetler ülkeden ayrıldı