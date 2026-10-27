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Suudi öncülüğündeki Yemen koalisyonu, balistik füze ve 3 İHA'yı imha ettiğini duyurdu

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Suudi öncülüğündeki Yemen koalisyonu, balistik füze ve 3 İHA'yı imha ettiğini duyurdu
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Suudi öncülüğündeki Yemen koalisyonu, Riyad'a doğru fırlatılan bir balistik füze ile üç İHA'yı imha ettiğini duyurdu. Koalisyon, Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelere düzenlediği operasyonda beş tünel, dört füze rampası ve bir füze depolama tesisini imha ettiğini açıkladı.

RİYAD, 27 Ekim (Xinhua) -- Suudi Arabistan öncülüğündeki Yemen koalisyonu, Husiler tarafından Suudi Arabistan'a fırlatılan bir balistik füze ile üç insansız hava aracının (İHA) önlenerek imha edildiğini duyurdu.

Koalisyon Sözcüsü Turki el-Maliki pazartesi günü X'te yaptığı açıklamada, Suudi hava savunma sistemlerinin başkent Riyad ve ülkenin güney bölgelerinde üç İHA'yı önleyerek imha ettiğini belirtti.

Koalisyon ayrı bir açıklamada, Riyad'a doğru fırlatılan bir balistik füzenin de imha edildiğini kaydetti.

Koalisyon ayrıca Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgeleri hedef alan bir askeri operasyon düzenlediğini, balistik füzelerin depolandığı beş tüneli, dört balistik füze fırlatma rampasını ve bir füze depolama tesisini imha ettiğini açıkladı.

Açıklamada, operasyon kapsamında Husilerin kontrolündeki bölgeleri birbirine bağlayan ikmal hatlarının yanı sıra Yemen'deki cephe hatları boyunca bulunan tahkimatların, personelin ve askeri teçhizatın da hedef alındığı belirtildi.

Kaynak: Xinhua
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