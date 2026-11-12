Kallas, Brüksel'de Yemenli mevkidaşı Al-Zuba ile Husiler konusunu görüştü

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AB'nin dış politika şefi Kaja Kallas, Brüksel'de Yemen Dışişleri Bakanı Afrah Al-Zuba ile görüştü.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Husilere yönelik uluslararası baskıyı artırmak için Avrupa'da temaslarda bulunan Yemen Dışişleri Bakanı Afrah Al-Zuba ile bir araya geldi.

Belçika ziyareti öncesinde Paris ve Berlin'de de görüşmeler gerçekleştiren Al-Zuba, Husilerin terör örgütü olarak tanınması ve Yemen hükümetine desteğin artırılması için diplomatik girişimlerini Brüksel'de devam ettirdi. Bölgedeki son durum, güvenlik ve insani durum gündemleriyle gerçekleştirilen görüşmenin içeriğine ilişkin detay açıklanmadı.

Al-Zuba, Brüksel'de ayrıca Avrupa Komisyonu'nun Akdeniz'den sorumlu üyesi Dubravka Suica ile Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Hadja Lahbib ile de bir araya geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı