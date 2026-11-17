BEİJİNG, 17 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Çin'in özel temsilcilerinin son dönemde Ortadoğu, Körfez bölgesi ve Afrika Boynuzu'nda toplam yedi ülkeyi ziyaret ettiğini belirtti.

Mao pazartesi günkü açıklamasında, Çin'in Ortadoğu Özel Temsilcisi Zhai Jun, Afrika Özel Temsilcisi Liu Xianfa ve Çin Dışişleri Bakanlığı'nın Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi Hu Changchun'un gerçekleştirdiği ziyaretlerin, ülkenin gerilimi azaltmaya ve çatışmalara son vermeye yönelik önemli bir diplomatik çabasını temsil ettiğini söyledi.

Özel temsilcilerin ilgili ülkelerin liderleri, dışişleri bakanları ve dış ilişkiler ile ulusal güvenlikten sorumlu diğer yetkilileriyle bir araya geldiğini ifade eden Mao, "Temsilciler, ikili ilişkilerin derinleştirilmesine yönelik dostane temaslarda bulundu. Bölgedeki kritik sorunlar ve hassas meselelerde gerilimin düşürülmesini teşvik etmek üzere kapsamlı ve derinlemesine görüş alışverişinde bulunarak, dayanışma ve işbirliğinin güçlendirilmesi, barışın korunması ve kalkınmanın teşvik edilmesi konularında bir dizi ortak mutabakata vardı" dedi.

Sözcü, Zhai'nin İran, Umman ve Suudi Arabistan ziyaretlerinde İran ve Yemen'deki durum hakkında ilgili taraflarla kapsamlı istişarelerde bulunduğunu söyledi. Zhai'nin Çin'in tutum ve önerilerini ayrıntılı şekilde aktardığını kaydeden Mao, özel temsilcinin barışı teşvik etmek ve müzakereleri kolaylaştırmak için aktif çaba göstererek Körfez bölgesinde gerilimin düşürülmesi ile Yemen meselesinde siyasi çözüm arayışına katkıda bulunduğunu belirtti.

Mao, bölge ülkelerini ziyaret eden Zhai'nin Yemen meselesinin taraflarıyla da ülkedeki duruma ilişkin temaslarda bulunduğunu kaydetti. Sözcü, Yemen meselesinde siyasi çözümden yana olduklarını, ülkenin egemenliğinin, birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunması çağrısında bulunduklarını, güvenlik ve istikrarın en kısa sürede yeniden tesis edilmesini temenni ettiklerini belirterek, bu doğrultuda yapıcı bir rol oynamaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua