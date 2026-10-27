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Husiler'in ateşlediği havan mermisi, bir evin duvarını delerek içeri düştü

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Husiler'in ateşlediği havan mermisi, bir evin duvarını delerek içeri düştü Haber Videosunu İzle
Husiler'in ateşlediği havan mermisi, bir evin duvarını delerek içeri düştü
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Yemen'de Husiler tarafından ateşlenen bir havan mermisi, bir evin duvarını delerek içeri düştü. Yerleşim alanında yaşanan olay, çatışmaların siviller için oluşturduğu tehlikeyi bir kez daha gözler önüne serdi.

  • Husiler tarafından ateşlendiği belirtilen havan mermisi, Yemen'de bir yerleşim bölgesindeki evin duvarını delerek konutun içine düştü.
  • Olayda can kaybı veya yaralanma olup olmadığına ilişkin resmi açıklama yapılmadı.
  • Yemen'de 2022 ateşkesinin ardından azalan çatışmalar 2026'da yeniden şiddetlendi; Taiz, Lahic ve Marib çevresinde yoğunlaşan çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi evini terk etti.

Yemen'de devam eden çatışmalar sırasında korku dolu bir olay yaşandı. Husiler tarafından ateşlendiği belirtilen havan mermisi, bir yerleşim bölgesindeki evin duvarına isabet etti. Duvarı delerek evin içine giren mühimmat, konutun güvenliğini tehdit etti.

CAN KAYBI VE YARALI BİLGİSİ PAYLAŞILMADI

Havan mermisinin evin içine düşmesi sonucu can kaybı veya yaralanma yaşanıp yaşanmadığına ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Olay, Yemen'de süren çatışmaların sivillerin yaşadığı alanlar açısından oluşturduğu tehlikeyi bir kez daha ortaya koydu.

YEMEN'DE NELER OLUYOR?

Yemen, 2014 yılında İran destekli Husilerin başkent Sana'yı ele geçirmesiyle derinleşen iç savaşın etkilerini yaşamaya devam ediyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun 2015'te çatışmalara müdahil olmasıyla savaş bölgesel bir boyut kazanırken, ülkede binlerce insan hayatını kaybetti ve milyonlarca kişi insani yardıma muhtaç hale geldi. Birleşmiş Milletler öncülüğündeki diplomatik girişimlere rağmen kalıcı barış sağlanamazken, Husiler ile uluslararası alanda tanınan hükümete bağlı güçler arasındaki siyasi ve askeri gerilim sürüyor.

2022'de sağlanan ateşkesin ardından bir süre azalan çatışmalar, 2026 yılında yeniden şiddetlendi. Husilerin Kızıldeniz kıyısındaki stratejik bölgelere ilerlemesi üzerine Yemen hükümetine bağlı güçler karşı saldırılar başlatırken, özellikle Taiz, Lahic ve Marib çevresinde çatışmalar yoğunlaştı. Birleşmiş Milletler, ekim ayında ülkenin yeniden geniş çaplı savaşa sürüklendiği uyarısında bulundu. Artan saldırılar nedeniyle siviller hayatını kaybederken, yüz binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

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