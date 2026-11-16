Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Suudi destekli Yemen hükümeti Babülmendep'ten çekilerek Aden savunmasına yöneldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suudi destekli Yemen hükümeti Babülmendep'ten çekilerek Aden savunmasına yöneldi
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yemen hükümet güçleri, Aden'deki ana üslerini savunmak için Babülmendep Boğazı çevresinden çekildiğini açıkladı. Çekilme, Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon için gerileme olarak görülürken altı haftalık karşı taarruzun sona erdiğine işaret ediyor.

Yemen hükümet güçleri, Aden'deki ana üslerini savunmaya odaklanmak amacıyla Babülmendep Boğazı çevresindeki bölgelerden çekildiklerini açıkladı. Bu gelişme, İran'ın müttefiki Husi'lere karşı savaşan Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon için önemli bir gerileme olarak görülüyor. Hükümet güçlerinin yaptığı açıklamada, Güney Silahlı Kuvvetlerinin, "Taiz kentinin batısındaki Dhubab Havaalanı ve Babülmendep bölgesinden kuvvetlerin başka bir yere kaydırılmasına yönelik operasyonu" duyurduğu ifade edildi.Husi milisleri eylül ayında hızla ilerleyip Kızıldeniz girişindeki kıyı bölgelerini ele geçirerek Suudi Arabistan'ın petrol ihracatını engellemeye başlamıştı. Suudi Arabistan destekli Yemen hükümeti bu bölgeleri geri almak için altı haftadır karşı taarruz yürütüyordu.Hükümet güçlerinin bu bölgelerden geri çekilmesi, karşı saldırının sona erdiğini işaret ediyor.Bu geri çekilme, Husi güçlerinin Aden'e doğru yeni bir ilerleme olasılığını da gündeme getiriyor.Suudi Arabistan, Husilerin insansız hava araçları ve füze saldırılarını durdurmaya çalışıyor. Yemen hükümet güçleri, Husi güçlerinin başkent Sanaa'yı ele geçirmesinin ardından 2015 yılından bu yana güney kıyısındaki Aden'de konuşlanmış durumda.

Husi milisleri, 15 Kasım Pazar günü Suudi Arabistan'ın Riyad havaalanını, finans merkezini ve "Doğu-Batı" boru hattını hedef aldıklarını duyurdu.Husi askeri sözcüsü Yahya Saree, iki insansız hava aracıyla Riyad bölgesindeki "Doğu-Batı" boru hattındaki 5 ve 6 numaralı petrol pompa istasyonlarını başarıyla vurduğunu belirtti.Suudi Arabistan bu haberi henüz doğrulamadı.Pazar sabahı ülkenin başkenti Riyad üzerinde iki Husi balistik füzesinin "önlendiğini ve imha edildiğini" duyurdu.

BBC
Bu haber 2 sitede yayınlandı.
Fenerbahçe'ye Lukaku müjdesi

Fenerbahçe taraftarına büyük müjde
İngiltere'de gündem Muhammed Salah

Tüm ülkede yeniden gündem oldu
Göksel'in Avrupa konserlerinde vize engeli: Orkestra ekibi olmadan konser verdi

Ünlü şarkıcıya Avrupa turnesinde vize şoku! Kendi gitti ama...

Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mardin Nusaybin'de bıçaklanmış bulunan 17 yaşındaki genç hastanede hayatını kaybetti

Daha 17 yaşındaydı! Boş arazide korkunç halde bulundu
Fenerbahçe'nin Hakan Çalhanoğlu için teklifi ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin devasa teklifi ortaya çıktı
Ormanlık alana atılan koltuktan parçalanmış erkek cesedi çıktı

Ormanlık alana atılan koltuktan vahşet çıktı! Yarısı yok

Bulgaristan'dan Türk vatandaşlarına vize kolaylığı! Randevu sistemi değişiyor

Avrupa ülkesinden Türk vatandaşlarına vize kolaylığı
Sergen Yalçın, Fransa maçı sonrası taraftarlara seslendi: Avrupa Şampiyonası ile birlikte...13

Maç biter bitmez taraftarlara seslendi!
İran’dan ölüm tehdidi aldığını söyleyen Trump’ın Hazine Bakanı askeri üsse taşındı

Trump’ın Hazine Bakanı tası tarağı toplayıp askeri üsse kaçtı
İspanyol basınından Arda Güler için çarpıcı değerlendirme

Arda Güler için neler dediler neler