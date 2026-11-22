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Yemen hükümeti, İran destekli Husilerin ülkenin güneybatısındaki Taiz kentinde keskin nişancılarla sivilleri hedef aldığını bildirdi.

Yemen İçişleri Bakanlığının yazılı açıklamasında, Husilerin kuşatma altında tuttuğu Taiz kentinde roket ve keskin nişancı ateşiyle sivillerin hedef alındığı kaydedildi.

Kentin farklı bölgelerinde Husilerin saldırıları sonucu aralarında sağlık çalışanının da bulunduğu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 7 sivilin yaralandığı belirtildi.

Yemen resmi ajansı SABA'nın Taiz ili sağlık birimlerine dayandırdığı haberde ise sivil yaralıları taşıyan bir ambulansın Husilerin roketli saldırısına uğradığı aktarıldı.

Ambulansın hedef alındığı saldırıda 1 sağlık çalışanının yaşamını yitirdiği, aralarında ambulans şoförünün de yer aldığı 6 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Yemen'deki çatışmalar

Yemen'de İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından ülkedeki kriz derinleşmişti.

Bu gelişmeler üzerine Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten itibaren uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine destek vermeye başlamıştı.

Nisan 2022'de yürürlüğe giren ateşkesle görece sakin bir dönemin yaşandığı ülkede, temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar sahadaki kontrol haritasını değiştirdi.

Husiler, hükümet kontrolündeki bölgelere yönelik saldırılarını artırırken, Suudi Arabistan'ı da balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

Kaynak: AA