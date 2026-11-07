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Suriye, resmi ajansı üzerinden Yemen'e asker gönderileceği iddiasını yalanladı

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Suriye, resmi ajansı SANA'nın diplomatik kaynağa dayandırdığı habere göre Yemen'e asker gönderileceği iddialarını yalanladı. Kaynak, Suudi Arabistan ile askeri eğitim ve danışmanlık işbirliği yapılacağını, koordinasyon ziyaretlerinin gelecek aydan itibaren başlayacağını belirtti.

Suriye yönetimi, Yemen'e asker gönderileceği iddialarını yalanladı.

Suriye resmi ajansı SANA'nın diplomatik bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Suriye ile Suudi Arabistan arasında askeri eğitim, tecrübe paylaşımı ve askeri danışmanlık alanlarında işbirliği yapılacağı, bu çerçevede koordinasyon ziyaretlerinin gelecek aydan itibaren başlayacağını belirtildi.

Ancak Suriye askeri güçlerinin Yemen'e gönderileceğine ilişkin iddiaların ise hiçbir dayanağının bulunmadığı kaydedildi.

Söz konusu kaynak, Suudi Arabistan ile mevcut askeri anlaşmaların iki ülkenin ulusal çıkarlarına hizmet edecek şekilde eğitim, tecrübe paylaşımı ve askeri danışmanlık alanlarını kapsadığını belirtti.

Anlaşmanın, askeri güçlerin eğitilmesi ve kapasitelerinin geliştirilmesine odaklandığını aktaran kaynak, koordinasyon ziyaretlerinin gelecek aydan itibaren Suudi Arabistan'dan Suriye'ye başlayacağını ifade etti.

Söz konusu işbirliğinin ilerleyen dönemde ortak savunma anlaşmasına dönüşebileceği veya Suriye'nin Mekke İttifakı'na katılabileceğini dile getiren kaynak, bunun ortak çıkarların gerektirdiği çerçevede değerlendirilebileceğini kaydetti.

Kaynak, ülkenin önceliklerinin iç güvenliğin güçlendirilmesi, yeniden inşa ve ekonomik toparlanma olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA
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