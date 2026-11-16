Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Suudi Arabistan'ın başkentinde füze alarmı! Husiler havalimanı ve finans merkezini hedef aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suudi Arabistan'ın başkentinde füze alarmı! Husiler havalimanı ve finans merkezini hedef aldı Haber Videosunu İzle
Suudi Arabistan'ın başkentinde füze alarmı! Husiler havalimanı ve finans merkezini hedef aldı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
7 yorum · Sen de yaz
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Orta Doğu'da gerilim tırmanırken İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı ile bir finans merkezini balistik füzelerle hedef aldı. Başkentte patlama sesleri duyulurken Suudi Arabistan, Riyad'a yönelen iki füzenin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini açıkladı. Öte yandan İHA'larla hedef alınan bir otelin alev alev yandığı görüntüler saldırının vahametini gözler önüne serdi.

  • İran destekli Husiler, Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı ve bir finans merkezini iki balistik füze ile hedef aldıklarını duyurdu.
  • Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Riyad'a yönelen iki balistik füzeyi hava savunma sistemleriyle imha ettiğini ve ülkenin doğusuna yönelen üç İHA'yı düşürdüğünü açıkladı.
  • ABD'nin Riyad Büyükelçiliği 14 Kasım'da Suudi Arabistan'daki Amerikan vatandaşlarına havalimanları ve kritik altyapı tesislerine yönelik güvenlik risklerinin yükseldiği uyarısını yayımladı.

Yemen'de faaliyet gösteren İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a yönelik yeni bir saldırı düzenlediklerini açıkladı.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada Kral Halid Uluslararası Havalimanı ile Riyad'daki bir finans merkezinin iki balistik füzeyle hedef alındığını duyurdu. Seri, operasyonun amacına ulaştığını öne sürdü.

BAŞKENTTE ALARM VERİLDİ, PATLAMA SESLERİ DUYULDU

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise aynı gün Riyad'a yönelen iki balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Koalisyon Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Husiler tarafından fırlatılan füzelerin önlenerek imha edildiğini bildirdi.

Suudi basınına göre Riyad'da sabah saat 04.08 sıralarında hava saldırısı alarmı verildi. Başkent sakinleri yaklaşan hava tehdidine karşı uyarılırken kısa süre sonra üç şiddetli patlama sesi duyuldu. Yetkililer, hava savunma müdahalesinin ardından tehlikenin geçtiğini bildirdi.

HAVALİMANINDA HASAR OLUŞTU MU?

Husilerin hedef aldıklarını duyurduğu Kral Halid Uluslararası Havalimanı, Suudi Arabistan'ın başkentini uluslararası uçuş ağına bağlayan en önemli ulaşım merkezlerinden biri olarak biliniyor.  Saldırı açıklamasının ardından gözler havalimanındaki duruma çevrildi.

OTEL ALEV ALEV YANDI

Balistik füze tehdidinin yanı sıra Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerinde insansız hava araçlarına karşı da hava savunma sistemleri devreye girdi.

Koalisyon güçleri, ülkenin doğu bölgesine yönelen üç İHA'nın imha edildiğini duyururken vurulan bir otelden alevler yükseldiği görüntü saldırının vahametini gözler önüne serdi.

Suudi yetkililer, son dönemde havalimanları, enerji tesisleri ve kritik altyapı noktalarına yönelik saldırıların yoğunlaştığını belirtti. Husiler ise Suudi Arabistan'ın askeri operasyonlarına karşılık verdiklerini savunuyor.

ABD'DEN VATANDAŞLARINA GÜVENLİK UYARISI

Bölgedeki saldırıların artması üzerine ABD'nin Riyad Büyükelçiliği de 14 Kasım'da Suudi Arabistan'daki Amerikan vatandaşlarına yönelik güvenlik uyarısı yayımladı. Büyükelçilik, Husi saldırıları nedeniyle ülkedeki havalimanları ve kritik altyapı tesislerinde güvenlik risklerinin yükseldiğini belirterek vatandaşlarından daha dikkatli olmalarını istedi. Açıklamada özellikle havalimanlarını kullanacak kişilere tedbirli davranmaları çağrısı yapıldı.

YEMEN'DEKİ ÇATIŞMALAR DA ŞİDDETLENİYOR

Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar sürerken Yemen'deki cephe hatlarında da çatışmalar yoğunlaştı. Suudi Arabistan destekli Yemen hükümet güçleri ile Husiler arasında Marib ve Cevf bölgelerinde şiddetli çatışmalar yaşandığı bildirildi.

Taraflar karşılıklı olarak çok sayıda askeri hedefin vurulduğunu öne sürerken, açıklanan kayıp sayıları bağımsız olarak doğrulanamadı.

Uluslararası Göç Örgütü verilerine göre Yemen'de ağustos ayından bu yana çatışmalar nedeniyle 340 binden fazla kişi yerinden edildi.

Riyad'a yönelik son füze saldırısı açıklamaları, Yemen'deki savaşın Suudi Arabistan'ın başkenti ve kritik altyapısı üzerindeki güvenlik etkilerini yeniden ortaya koydu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
★ Okurların en beğendiği yorum
Bülent Sonyıldırım:soruya bak sivilleri vurmak meşrumu Gazze’ye bak yapılanlar meşrumu ABD ilk etapta 160 çocuk öldürdü meşrumu Mekke üçlüsü şimdi İran’ı vursa meşrumu İran şu an…
Tüm yorumlar (7)
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
Haberler.com
2000

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıBülent Sonyıldırım:★ Okurların en beğendiği

soruya bak sivilleri vurmak meşrumu Gazze’ye bak yapılanlar meşrumu ABD ilk etapta 160 çocuk öldürdü meşrumu Mekke üçlüsü şimdi İran’ı vursa meşrumu İran şu an abluka altında gıda ilaç yok meşrumu.

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıb8xs9brf4h:

Televiv den atılıyor adınıda Yemen koyuyorlar yersen hedef Yemeni ve İranı Yeni yapılan 3 lü üttifaka vurdurmak Siyonizmin yeni projesi budur

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUfuk BİR:

Olabilir

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
Haber YorumlarıAyhan Araçlı:

ABD aldığın Bir Trilyonun hakkını ver.....

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRevolver:

Biz de sözleşmenin hakkını verecez, ne aldık karşılığında Allah bilir..

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
Haber YorumlarıErgün Nayir:

Pis kalleşçe bir oyun oynanıyor ya hadi hayırlısı.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBay Che:

Siper ?

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Amedspor teknik direktörü Besnik Hasi'den Diyarbakır'a övgü22

Amedspor teknik direktöründen şehir hakkında dikkat çeken sözler
Berlin’deki Z kuşağı protestolarına polisten sert müdahale: 22 gözaltı

Z kuşağı protestolarına sert müdahale! Resmen meydan dayağı attılar
Fenerbahçe'nin Hakan Çalhanoğlu için teklifi ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin devasa teklifi ortaya çıktı
Fenerbahçe'ye Lukaku müjdesi

Fenerbahçe taraftarına büyük müjde
Elektroşok da durduramadı! Balkondan düşüp yeniden kalktı

Elektroşok silahıyla vurulunca camdan düştü! Sonrası ayrı olay
Orta Doğu'da savaş alarmı! ABD üçüncü uçak gemisini de bölgeye gönderdi

Dünya diken üstünde! Bölgeden gelen görüntü büyük tedirginlik yarattı
Galatasaraylılar çıldıracak! Gabriel Sara'yı unutturacak dünya yıldızı

Gabriel Sara'yı unutturacak dünya yıldızı!
Belçika, İtalya'ya gol oldu yağdı

Belçika, İtalya'ya gol oldu yağdı
TikTok'ta 5 dakikada 500 bin TL kazandı! Proje için taktığı başörtüsünü çıkardı

5 dakikada 500 bin lira kazandı! Sonrasında yaptığına bakın