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Libya, Trump'ın sözleri nedeniyle ABD'ye protesto notası verdi

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Libya, Trump'ın sözleri nedeniyle ABD'ye protesto notası verdi
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Libya, Yemen, Somali ve Haiti'yi "terörle enfekte olmuş ülkeler" olarak nitelendirmesi diplomatik krize yol açtı. Libya Dışişleri Bakanlığı, Trump'ın sözleri üzerine ABD'nin Trablus'taki maslahatgüzarını bakanlığa çağırarak protesto notası verdi. Washington yönetiminden resmi açıklama ve söz konusu ifadelerin düzeltilmesini isteyen Libya, ülkenin ve halkının onurunun ABD'deki seçim tartışmalarına malzeme yapılmasını kabul etmeyeceğini vurguladı.

  • Libya Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Libya hakkındaki tahkir edici ifadeleri nedeniyle ABD'nin Trablus'taki maslahatgüzarını bakanlığa çağırarak protesto notası verdi.
  • Notada Trump'ın ifadelerine ilişkin resmi açıklama yapılması ve sözlerin düzeltilmesi talep edildi.
  • Trump, Georgia eyaletindeki seçim mitinginde Libya, Yemen, Somali ve Haiti'yi hedef alarak "terörle enfekte olmuş ülkeler" ifadesini kullandı.

Libya Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump’ın Libya ile ilgili tahkir edici ifadeleri nedeniyle ABD’nin Trablus’taki maslahatgüzarını bakanlığa çağırdı.

Libya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, karşılıklı saygı, ulusal egemenliğin korunması ve diplomatik normlara bağlılığın devletler arası ilişkilerin temel ilkeleri olduğu vurgulandı.

ABD'YE PROTESTO NOTASI VERİLDİ

Açıklamada, Trump’ın ifadeleri nedeniyle ABD’nin Trablus’taki maslahatgüzarının bakanlığa çağrılarak protesto notası verildiği ifade edildi.

Notada, Trump’ın ifadeleriyle ilgili resmi bir açıklama yapılarak ifadelerin düzeltilmesinin talep edildiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, Bakanlığın egemen bir devlet olarak Libya'nın ve halkının onurunu zedeleyecek, itibarını baltalayacak ya da seçim tartışmaları ve iç siyasi hesaplara dahil edecek her türlü açıklamayı reddettiğini vurgulandı.

TRUMP 4 ÜLKE İÇİN “TERÖRLE ENFEKTE” DEMİŞTİ

ABD medyasına yansıyan haberlerde, ABD Başkanı Trump dün Georgia eyaletinde yaptığı seçim mitingindeki konuşmasında, Libya, Yemen, Somali ve Haiti gibi ülkeleri hedef alan tahkir edici sözlerin yanı sıra "terörle enfekte olmuş ülkeler" ifadelerini kullanmıştı.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe de, ABD Başkanı Donald Trump'ın Libya hakkında kullandığı "tahkir edici" sözlerine "ABD ile ilişkilerimizi karşılıklı saygı temelinde sürdürüyor, Libya'nın ve halkının onurunun seçim tartışmalarının konusu olmasını asla kabul etmiyoruz." ifadeleriyle tepki göstermişti.

Umut Halavart
Umut Halavart
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