Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Yemen'deki İran destekli Husilerin, ülkenin güneybatısındaki Taiz kentine 1-20 Kasım tarihlerinde düzenlediği saldırılarda 80 sivilin hayatını kaybettiği, 147 sivilin yaralandığı belirtildi.

Yemen hükümetine bağlı Taiz Abluka Ofisi, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından Husilerin Taiz'i hedef alan saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Husilerin Taiz kentinde sivil yerleşim yerlerini topçu atışı ve keskin nişancı ateşiyle hedef aldığı kaydedildi.

Husilerin Taiz'e 1-20 Kasım tarihlerinde düzenlediği saldırılarda 80 sivilin hayatını kaybettiği, 147 sivilin yaralandığı ifade edildi.

Yemen'deki Taiz İnsan Hakları Merkezi, 14 Kasım'da yayımladığı raporda, Husilerin Taiz'e 1-12 Kasım'da düzenlediği saldırılarda 51 sivilin hayatını kaybettiğini, 85 sivilin yaralandığını bildirmişti.

Yemen'deki çatışmalar

Yemen'de İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından ülkedeki kriz derinleşmişti.

Bu gelişmeler üzerine Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten itibaren uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine destek vermeye başlamıştı.

Nisan 2022'de yürürlüğe giren ateşkesle görece sakin bir dönemin yaşandığı ülkede, temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar sahadaki kontrol haritasını değiştirdi.

Husiler, hükümet kontrolündeki bölgelere yönelik saldırılarını artırırken, Suudi Arabistan'ı da balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

Kaynak: AA