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Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyine fırlattığı 10 füze imha edildi

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Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyine fırlattığı 10 balistik füzenin engellenerek imha edildiğini açıkladı. Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik İHA ve füze saldırıları sürüyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından Suudi Arabistan topraklarına fırlatılan 10 balistik füzenin engellendiğini açıkladı.

Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik İHA ve füze saldırıları devam ediyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından Suudi Arabistan'ın güneyine fırlatılan 10 balistik füzenin engellendiğini açıkladı. El-Maliki, "Terörist Husi milisleri tarafından güney bölgesine doğru fırlatılan 10 balistik füze engellenerek imha edilmiştir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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