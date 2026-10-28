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Husiler rafineriyi vurdu, petrol fiyatları uçuşa geçti

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Husiler rafineriyi vurdu, petrol fiyatları uçuşa geçti
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Brent petrolün varil fiyatı, Orta Doğu'da artan gerilim ve ABD'de petrol stoklarının beklentilerin aksine azalmasının etkisiyle yüzde 1,6 yükselerek 111,22 dolara çıktı. Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'daki Ras Tanura Petrol Rafinerisi'ni hedef aldıklarını açıklaması, bölgedeki enerji arzına ilişkin endişeleri artırarak petrol fiyatlarındaki yükselişi destekledi.

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası vadeli piyasalarda yükselişini sürdürerek 111,22 dolara çıktı. Petrol fiyatlarındaki artışta, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını yeniden başlatması ve ABD'de ham petrol stoklarının beklentilerin aksine azalması etkili oldu.

BRENT PETROL 111,22 DOLARDAN İŞLEM GÖRÜYOR

Dün 111,91 dolara kadar yükselen Brent petrolün ocak vadeli varil fiyatı, günü 109,41 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 1,6 artarak 111,22 dolara yükseldi.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün aralık vadeli varil fiyatı ise 101,56 dolardan işlem gördü.

ORTA DOĞU'DAKİ GERİLİM FİYATLARI YÜKSELTTİ

Petrol fiyatlarının yükselişinde, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını yeniden başlatmasının Orta Doğu'daki gerilimi azaltmaya yönelik diplomatik çabaları sekteye uğratabileceği ve bölgedeki petrol arzını olumsuz etkileyebileceği endişeleri belirleyici oldu.

Pazartesi günü İran'ın başkenti Tahran'da Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan ve İran heyetleri arasında gerçekleştirilen toplantıda bölgesel güvenlik, İsrail'in bölgedeki faaliyetleri ile Filistin ve Lübnan'daki gelişmeler ele alındı.

Toplantının ardından yayımlanan sonuç bildirisinde, bölgede barış ve güvenliğin sağlanması da dahil olmak üzere dört ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla görüşmelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kalındığı belirtildi.

Söz konusu diplomatik girişimler, piyasa oyuncularının bölgedeki olası arz kesintilerine ilişkin endişelerini hafifleterek petrol fiyatlarının aşağı yönlü hareketini destekledi.

HUSİLER SUUDİ ARABİSTAN'DAKİ PETROL RAFİNERİSİNİ HEDEF ALDI

Ancak Yemen'deki İran destekli Husilerin dün Suudi Arabistan'ın doğusundaki Şarkiyye bölgesinde bulunan Ras Tanura Petrol Rafinerisi'ni hedef aldıklarını açıklaması, bölgedeki enerji altyapısının güvenliğine ilişkin endişeleri yeniden artırdı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ras Tanura Petrol Rafinerisi'ni balistik füzeyle hedef aldıklarını ve saldırının isabetli olduğunu ileri sürdü.

Seri, saldırı sonucunda bölgede geniş çaplı yangınlar çıktığını belirtti.

Bu gelişme, Orta Doğu'daki çatışmaların petrol üretim ve rafinaj tesislerine sıçrayabileceği endişelerini güçlendirerek fiyatların yeniden yükselişe geçmesine neden oldu.

ABD'DE PETROL STOKLARI BEKLENTİLERİN AKSİNE AZALDI

Petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekleyen bir diğer gelişme ise ABD'den gelen ham petrol stok verileri oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 2 milyon 31 bin varil azaldığını tahmin etti.

Piyasa beklentisi ise stoklarda 800 bin varillik artış yaşanacağı yönündeydi.

Stokların beklentilerin aksine azalması, ABD'de petrol talebinin güçlü seyrettiğine ilişkin beklentileri destekleyerek fiyatların yükselişine katkı sağladı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) resmi petrol stok verilerini bugün açıklaması bekleniyor.

BRENT PETROLDE KRİTİK SEVİYELER

Brent petrolde teknik olarak 114,09 doların direnç, 105,42 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA
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