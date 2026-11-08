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Suudi Arabistan'da füze alarmı! Riyad'a fırlatılan 2 balistik füze imha edildi

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Suudi Arabistan'da füze alarmı! Riyad'a fırlatılan 2 balistik füze imha edildi
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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad ve Necran kentlerinde balistik füze tehdidi nedeniyle erken uyarı sistemleri devreye alındı. Riyad'da hava savunma sistemlerinin harekete geçmesiyle çok sayıda patlama sesi duyulurken, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, İran destekli Husilerin başkente fırlattığı 2 balistik füzenin havada imha edildiğini açıkladı.

  • Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı hedef alan 2 balistik füze fırlattı.
  • Füzeler Suudi Arabistan hava savunma sistemleri tarafından engellenerek imha edildi.
  • Riyad ve Necran'da erken uyarı sistemleri devreye alındı, Sivil Savunma Müdürlüğü her iki kentte tehlikenin sona erdiğini açıkladı.

Suudi Arabistan'da balistik füze tehdidi nedeniyle iki kentte alarm verildi. Başkent Riyad ile ülkenin güneyindeki Necran'da erken uyarı sistemleri devreye alınırken, güvenlik birimleri olası tehlikeye karşı harekete geçti. Riyad'da hava savunma sistemlerinin çalışmasının ardından çok sayıda patlama sesi duyuldu. Yetkililer, vatandaşlara resmi açıklamaları takip etmeleri ve güvenlik talimatlarına uymaları çağrısında bulundu.

RİYAD'A FIRLATILAN 2 BALİSTİK FÜZE İMHA EDİLDİ

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, Yemen'deki İran destekli Husilerin Riyad'ı hedef alan 2 balistik füze fırlattığını duyurdu. Maliki, füzelerin Suudi Arabistan hava savunma sistemleri tarafından engellenerek imha edildiğini bildirdi. Başkentte duyulan patlama seslerinin ardından saldırının yol açabileceği olası tehlikelere karşı güvenlik önlemleri artırıldı.

RİYAD VE NECRAN'DA TEHLİKENİN GEÇTİĞİ AÇIKLANDI

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, Riyad ve Necran'da devreye alınan erken uyarı sistemlerinin ardından yeni bir açıklama yaptı. Her iki kentte de tehlikenin sona erdiği belirtilirken vatandaşlardan resmi makamların talimatlarına uymaya devam etmeleri istendi. Yetkililer ayrıca kalabalık oluşturulmaması ve olay bölgelerinde görüntü çekilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

YEMEN'DEKİ ÇATIŞMALAR SUUDİ ARABİSTAN'A SIÇRIYOR

Yemen'de İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ve bazı vilayetlerin kontrolünü ele geçirmesiyle derinleşen iç savaş, bölgedeki güvenlik sorunlarını artırmaya devam ediyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetini destekliyor.

Son dönemde Yemen'deki hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmaların şiddetlenmesi, Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları da beraberinde getiriyor. Husiler, kendilerine yönelik askeri operasyonlara karşılık verdiklerini savunarak Suudi Arabistan'ı balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Kaynak: AA
★ Okurların en beğendiği yorum
yunus deniz:işin içinde israil olsaydı türkiye hemen devreye girerdi. mekke ittifakı israil içindir. yada netanyahu için.
Tüm yorumlar (4)
Bu haber 12 sitede yayınlandı.
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıGüray Dilli:

Hadi bakalım , meke anlaşması kabul edilmiş , giden gitsin arabiyaya , askerimize dokunmayın da

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Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Gidecek tabii ki Peygamber ocağının evlâtları onlar Hz Muhammed Mustafa S.a.v için gitmeyecekte kimin için gidecek ..

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme8
Haber Yorumlarıyunus deniz:★ Okurların en beğendiği

işin içinde israil olsaydı türkiye hemen devreye girerdi. mekke ittifakı israil içindir. yada netanyahu için.

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme2
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Haber Yorumlarıaslandavut281:

METIN SEN NIYE GITMIYORSUN.

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