Suudi Arabistan'da füze alarmı! Riyad'a fırlatılan 2 balistik füze imha edildi

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Suudi Arabistan'da balistik füze tehdidi nedeniyle iki kentte alarm verildi. Başkent Riyad ile ülkenin güneyindeki Necran'da erken uyarı sistemleri devreye alınırken, güvenlik birimleri olası tehlikeye karşı harekete geçti. Riyad'da hava savunma sistemlerinin çalışmasının ardından çok sayıda patlama sesi duyuldu. Yetkililer, vatandaşlara resmi açıklamaları takip etmeleri ve güvenlik talimatlarına uymaları çağrısında bulundu.

RİYAD'A FIRLATILAN 2 BALİSTİK FÜZE İMHA EDİLDİ

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, Yemen'deki İran destekli Husilerin Riyad'ı hedef alan 2 balistik füze fırlattığını duyurdu. Maliki, füzelerin Suudi Arabistan hava savunma sistemleri tarafından engellenerek imha edildiğini bildirdi. Başkentte duyulan patlama seslerinin ardından saldırının yol açabileceği olası tehlikelere karşı güvenlik önlemleri artırıldı.

RİYAD VE NECRAN'DA TEHLİKENİN GEÇTİĞİ AÇIKLANDI

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, Riyad ve Necran'da devreye alınan erken uyarı sistemlerinin ardından yeni bir açıklama yaptı. Her iki kentte de tehlikenin sona erdiği belirtilirken vatandaşlardan resmi makamların talimatlarına uymaya devam etmeleri istendi. Yetkililer ayrıca kalabalık oluşturulmaması ve olay bölgelerinde görüntü çekilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

YEMEN'DEKİ ÇATIŞMALAR SUUDİ ARABİSTAN'A SIÇRIYOR

Yemen'de İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ve bazı vilayetlerin kontrolünü ele geçirmesiyle derinleşen iç savaş, bölgedeki güvenlik sorunlarını artırmaya devam ediyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetini destekliyor.

Son dönemde Yemen'deki hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmaların şiddetlenmesi, Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları da beraberinde getiriyor. Husiler, kendilerine yönelik askeri operasyonlara karşılık verdiklerini savunarak Suudi Arabistan'ı balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Kaynak: AA