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Riyad'da alarm! Peş peşe patlama sesleri duyuldu

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Riyad'da alarm! Peş peşe patlama sesleri duyuldu
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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da peş peşe patlama sesleri duyulurken, ülkenin üç bölgesinde güvenlik alarmı verildi. Hava savunma sistemlerinin devreye girdiği olayda, Yemen'deki Husiler tarafından fırlatıldığı belirtilen iki balistik füzenin imha edildiği açıklandı. Yetkililer, Riyad, Harc ve Necran'da yayımlanan tehlike uyarılarının daha sonra sona erdiğini bildirdi.

  • Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da güvenlik alarmının ardından hava savunma sistemleri devreye girdi ve kentte çok sayıda patlama sesi duyuldu.
  • Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Yemen'deki Husiler tarafından Riyad yönüne fırlatılan iki balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellenerek imha edildiğini açıkladı.
  • Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, Riyad, Harc ve Necran bölgeleri için tehlike uyarısı yayımladıktan sonra üç bölgede tehlikenin sona erdiğini bildirdi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da güvenlik alarmının ardından hava savunma sistemleri devreye girdi, kentte çok sayıda patlama sesi duyuldu. Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, başkentle birlikte Harc ve Necran bölgelerinde de tehlike uyarısı yayımlarken, daha sonra üç bölge için tehlikenin sona erdiğini bildirdi.

ÜÇ BÖLGEDE TEHLİKE UYARISI YAPILDI

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, Ulusal Acil Durum Erken Uyarı Platformu üzerinden Riyad, Harc ve Necran'da yaşayanlara yönelik uyarılar yayımladı. Cep telefonlarına da gönderilen bildirimlerde, tehlikenin niteliği ve alınması gereken önlemler hakkında ayrıntılı bilgi verilmedi.

Uyarıların ardından başkent Riyad'da hava savunma sistemlerinin devreye girdiği ve art arda patlama seslerinin duyulduğu aktarıldı. Yetkililer, kısa süre sonra yaptıkları açıklamada söz konusu bölgelerde tehlikenin geçtiğini duyurdu. 

ARAP KOALİSYONU: İKİ BALİSTİK FÜZE İMHA EDİLDİ

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Yemen'deki Husiler tarafından Riyad yönüne fırlatılan iki balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellenerek imha edildiğini açıkladı.

El-Maliki, açıklamasında olayda can kaybı yaşanıp yaşanmadığına veya maddi hasar meydana gelip gelmediğine ilişkin bilgi paylaşmadı. 

BÖLGEDEKİ GERİLİM TIRMANIYOR

Yemen'de hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar sürerken, Suudi Arabistan da saldırı tehdidiyle karşı karşıya kalıyor. Husiler, kendilerine yönelik operasyonlardan sorumlu tuttukları Suudi Arabistan'ı daha önce de balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef almıştı.

Riyad'daki son alarmın ardından güvenlik sistemlerinin devreye girmesi ve patlama seslerinin duyulması bölgede yeni bir gerilim yaşandığına işaret ederken, olayın sonuçlarına ilişkin ayrıntılar yakından takip ediliyor.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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