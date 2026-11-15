Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Yemen hükümetine bağlı Güney Silahlı Kuvvetleri birliklerini Aden yakınına kaydırdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yemen hükümetine bağlı Güney Silahlı Kuvvetleri, Dhubab ve Babülmendep'teki birliklerini Aden yakınlarına kaydırdığını duyurdu. Kaynaklara göre Aden'in yaklaşık 150 kilometre batısındaki Al-Suqyah'a kaydırıldı; karar yaklaşık 6 haftalık Husi karşı saldırısının ardından geldi.

Yemen'de uluslararası toplum tarafından tanınan hükümete bağlı Güney Silahlı Kuvvetleri, Dhubab Havalimanı ve Babülmendep bölgesinde konuşlu kuvvetlerin ülkenin güneyindeki Aden kenti yakınlarında yeniden konuşlandırıldığını açıkladı.

Yemen'de İran destekli Husilerle mücadele eden hükümete bağlı silahlı kuvvetler, Babülmendep Boğazı çevresindeki birliklerini ülkenin güney kıyısında bulunan Aden kentine doğru geri çekti. Hükümete bağlı Güney Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, Taiz vilayetinin batısında bulunan Dhubab Havalimanı ve Babülmendep bölgesindeki birliklerin yeniden konuşlandırılmasına yönelik bir operasyon başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, "Güney Silahlı Kuvvetleri, Dhubab Havalimanı ve Babülmendep bölgesinde, Taiz vilayetinin batısında bulunan birliklerinin yeniden konuşlandırılmasına yönelik bir operasyonu duyurmaktadır. Bu adım, başkent Aden ve komşu vilayetlerin güvenliğinin sağlanması, cephe hatlarının güçlendirilmesi ve mevcut tehditlere müdahale edilmesine yönelik öncelikler doğrultusunda atılmıştır" denildi.

"Hükümet güçleri Aden'in batısındaki Al-Suqyah bölgesine konuşlandırıldı"

Yemenli askeri kaynaklar, Babülmendep çevresindeki hükümet güçlerinin Aden'in yaklaşık 150 kilometre batısında bulunan Al-Suqyah bölgesine yeniden konuşlandırıldığını aktardı. Öte yandan hükümete bağlı birliklerin Husileri çevredeki kıyı bölgelerinden çıkarmaya yönelik askeri faaliyetlerinin sürdürdüğü kaydedildi.

Hükümet Husilere yönelik karşı saldırı başlatmıştı

Yeniden konuşlandırma kararının hükümet güçlerinin Kızıldeniz'in girişinde stratejik öneme sahip Babülmendep Boğazı çevresinde Husilere karşı yaklaşık 6 haftadır sürdürdüğü karşı saldırının ardından gelmesi dikkat çekti. Söz konusu harekatın temel hedefleri arasında Husilerin Kızıldeniz'in güney girişindeki kontrolünü kırarak, petrol ve deniz ticareti büyük öneme sahip güzergahın güvenliğinin yeniden sağlanması yer alıyor. Husilerden veya Suudi Arabistan'dan geri çekilme kararına ilişkin henüz resmi bir açıklama ise yapılmadı.

Yemen'deki iç savaş

İran destekli Husiler, Eylül 2014'den itibaren başkent Sana'da fiilen kontrolü ele geçirmiş ve 2015'te yönetime el koymuştu. Uluslararası toplum tarafından tanınan meşru Yemen hükümeti ise Aden'i hükümetin yeni merkezi ve "geçici başkent" olarak belirlemişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 49 sitede yayınlandı.
Altında hesaplar altüst oldu! Dev banka bir ayda ikinci kez düğmeye bastı

Dev bankanın hamlesi yüzleri güldürmedi! Bir ayda ikinci kez değişti
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ömer Üründül'den Fenerbahçe için olay kehanet22

Ömer Üründül'den Fenerbahçe için olay kehanet
1000'den fazla inek şehri istila etti! Belediye başkanı acil yardım istedi16

Şehri inekler bastı! Belediye başkanı acil yardım istedi
Boris Johnson ile Rusya arasında alkol polemiği

Yıllar sonra gelen itiraf ortalığı karıştırdı: Şöminenin karşısında...
Annesinin acısına dayanamadı! 15 gün sonra mezarı başında can verdi

Annesinin acısına dayanamadı! Kahreden son mezarı başında geldi
Güllü dosyasının seyrini değiştirecek yeni şüphe! Avukatlar harekete geçti

Güllü davasının tüm seyrini değiştirecek yeni şüphe
İrfan Can Eğribayat'tan Fenerbahçe'deki takım arkadaşını sinirlendirecek sözler: Bana gol atamıyordu

İrfan Can'dan Fenerbahçe'deki takım arkadaşını sinirlendirecek sözler
SPK'dan tasfiye edilen fonlarla ilgili açıklama: Borsada satış baskısına karşı yeni adım atıldı

SPK'dan tasfiye edilen fonlarla ilgili yeni karar