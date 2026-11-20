Yemen'in Husi militanlarınca ekim ayında tamamen kuşatılan üçüncü büyük kenti Taiz'de yaşayanlar, dış dünyayla bağlantıları kesilmiş bir şehirde hayatta kalmaya çalışıyor. BBC'nin kentin içinden ulaştığı yedi kişi, kuşatma altındaki günlük hayatı anlattı.

Öğretmen ve üç çocuk annesi Aşvak, korkan oğlunu sakinleştirmenin tek yolunun yalan söylemek olduğunu söylüyor: "11 yaşındaki oğlum yüksek bir ses duyduğunda ona 'Korkma, sadece havai fişek' diyorum. Panik yapmasını istemiyorum ama içten içe etrafında olup biteni anlayacak yaşta olduğunu biliyorum. Hayatının çoğunu savaşın içinde geçirdi."

FİYATLAR ÜÇ KATINA ÇIKTI

Nüfusunun 600 bin ile 1 milyon arasında olduğu tahmin edilen kente yalnızca çok az miktarda yiyecek girebiliyor. Pirinç, şeker ve yemeklik yağ gibi temel ürünlerin fiyatı iki ya da üç katına çıktı; ilaç, su ve yakıt tükenmek üzere. Okullar ve restoranlar kapalı, çöpler kentin içinde birikiyor. Sakinler çöpleri yaktığında ise zehirli bir duman şehrin üzerine çöküyor.

Yerel yönetimin Kuşatma İşleri Ofisi'ne göre ağustostan bu yana Husi saldırılarında 148 sivil hayatını kaybetti. Tepelerdeki mevzilere yerleşen militanlar ve keskin nişancılar aşağıdaki kenti hedef alıyor. "Bazen şehir dev bir hapishaneye dönüşmüş gibi geliyor" diyen Aşvak, çocuklarını evden dışarı çıkarmadığını anlatıyor.

HASTANE 2 HAFTA DAHA DAYANABİLİR

Adı Yaser olarak değiştirilen bir acil servis doktoru, hastanesine son günlerde Husi keskin nişancılarının vurduğu dört çocuğun getirildiğini, bunlardan ikisinin hayatını kaybettiğini söyledi. Doktora göre nişancılar genellikle baş ve göğüsten vuruyor. Cerrahi aletleri sterilize edecek sıvı bile yetersiz; hastanenin ancak iki hafta daha, "belki", dayanabileceğini belirtiyor.

Taiz Valisi Nebil Şemsan, hastanelerin kapasitesinin yüzde 70'ini kaybettiğini, 120 sağlık merkezinin kapandığını söyledi. Şemsan, "Taiz halkı yiyecek kıtlığı ve gelir kaybı yüzünden de hayatını kaybediyor. Her gün onlarca Taizliyi toprağa veriyoruz" dedi. Yüzlerce böbrek hastası diyalize ulaşamıyor.

HUSİ LİDERİ KUŞATMAYI REDDEDİYOR

Husi lideri Abdülmelik el-Husi ise Taiz'in kuşatma altında olduğunu reddediyor ve yiyecek, ilaç ve insani yardım için yolların açık olduğunu öne sürüyor. Bu açıklama Yemen hükümeti, kent sakinleri, yardım kuruluşları ve Birleşmiş Milletler tarafından yalanlanıyor.

Kenti savunanlar arasında gönüllüler de var. Gerçek adı kullanılmayan 31 yaşındaki Ekrem, kentin yeniden kuşatılmasının ardından eskiden yarı fiyatına alınabilen Çin yapımı bir Kalaşnikof'u yaklaşık 1.200 dolara aldığını anlattı. Fotoğrafçı Ahmed el-Başa da çocuklarına bombardıman seslerini "parti" diye açıkladığını söylüyor: "Ses çok yüksekse, büyük bir parti diyorum."

Aşvak'ın dünyaya çağrısı ise net: "Lütfen Taiz'i unutmayın. Biz sıradan aileleriz. Çocuklarımızın da dünyadaki diğer çocuklar gibi okumasını, oynamasını ve hayal kurmasını istiyoruz. Haberlerdeki rakamlardan ibaret değiliz."

Kaynak: BBC