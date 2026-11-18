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Yemen'de İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı ve finans merkezini çok sayıda füzeyle hedef aldıklarını açıkladı.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'a yönelik füzeli eylemlerini sürdürdüklerini belirtti.

Başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı ile finans merkezini çok sayıda seyir füzesiyle hedef aldıklarını aktaran Seri, havalimanı ve finans merkezini vurduklarını öne sürdü.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, birkaç saat önce İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın Riyad ve güney bölgelerine fırlattığı 2 insansız hava aracının (İHA) engellendiğini açıklamıştı.

Yemen'deki çatışmalar

Yemen'de İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından ülkedeki kriz derinleşmişti.

Bu gelişmeler üzerine Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten itibaren uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine destek vermeye başlamıştı.

Nisan 2022'de yürürlüğe giren ateşkesle görece sakin bir dönemin yaşandığı ülkede, temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar sahadaki kontrol haritasını değiştirdi.

İran destekli Husiler, hükümet kontrolündeki bölgelere yönelik saldırılarını artırırken, Suudi Arabistan'ı da balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Kaynak: AA