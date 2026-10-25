Suudi öncülüğündeki Yemen koalisyonu Riyad'a yönelik füze ve 2 İHA'yı imha etti

Suudi öncülüğündeki Yemen koalisyonu Riyad'a yönelik füze ve 2 İHA'yı imha ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suudi Arabistan öncülüğündeki Yemen koalisyonu, Husilerin Riyad'a doğru fırlattığı balistik füzenin imha edildiğini ve Riyad bölgesinde iki İHA'nın da imha edildiğini duyurdu. Pazar sabahı Riyad'da patlama sesleri duyuldu, sakinlere uyarı bildirimi gönderildi.
RİYAD, 25 Ekim (Xinhua) -- Suudi Arabistan öncülüğündeki Yemen koalisyonu, Yemen'deki Husiler tarafından Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a doğru fırlatılan bir balistik füzenin önlenerek imha edildiğini duyurdu.
Koalisyon sözcüsü pazar günü X platformunda yaptığı açıklamada, Riyad bölgesinde iki insansız hava aracının (İHA) da imha edildiğini belirtti.
Pazar sabahı Riyad'da patlama sesleri duyulurken, kent sakinlerinin cep telefonlarına uyarı bildirimleri gönderildi.
Kaynak: Xinhua