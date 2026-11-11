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Arap Koalisyonu, Husilerin Riyad'a attığı 3 füzenin havada imha edildiğini duyurdu

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Arap Koalisyonu, Husilerin Riyad'a attığı 3 füzenin havada imha edildiğini duyurdu
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Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Yemen'deki Husilerin başkent Riyad'a doğru fırlattığı 3 seyir füzesinin hava savunma sistemlerince havada imha edildiğini duyurdu. Sözcü Tümgeneral Turki el-Maliki, hava savunmasının saldırı girişimini engellediğini bildirdi.

SUUDİ Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Husiler tarafından başkent Riyad'a doğru fırlatılan 3 seyir füzesinin imha edildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hava savunma kuvvetlerinin Riyad bölgesini hedef alan saldırı girişimini engellediğini bildirdi. Maliki, Yemen'deki Husiler tarafından başkent Riyad'a doğru fırlatılan 3 seyir füzesinin hava savunma sistemleri tarafından tespit edilerek havada imha edildiğini açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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