Arap Koalisyonu, Husilerin Riyad'a attığı 3 füzenin havada imha edildiğini duyurdu

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SUUDİ Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Husiler tarafından başkent Riyad'a doğru fırlatılan 3 seyir füzesinin imha edildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hava savunma kuvvetlerinin Riyad bölgesini hedef alan saldırı girişimini engellediğini bildirdi. Maliki, Yemen'deki Husiler tarafından başkent Riyad'a doğru fırlatılan 3 seyir füzesinin hava savunma sistemleri tarafından tespit edilerek havada imha edildiğini açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı