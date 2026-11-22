Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Orta Doğu'da kalıcı barışın sağlanması için 4 temel unsurun hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek bölgedeki çatışmaların askeri yöntemlerle çözülemeyeceğini söyledi.

ORTA DOĞU'DA KALICI BARIŞ İÇİN 4 ŞART

Mısır'ın güneyinde düzenlenen 6. Asvan Sürdürülebilir Barış ve Kalkınma Forumu kapsamında gerçekleştirilen "Ateşkesin Ötesinde: Orta Doğu'da Bir Barış Sistemine Doğru" başlıklı oturumda konuşan Abdulati, bölgenin geleceğine ilişkin önemli mesajlar verdi. Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Lübnan Kültür Bakanı Gassan Selame, eski Arap Birliği Genel Sekreteri Amr Musa ve Prens Turki el-Faysal'ın da katıldığı toplantıda Abdulati, sürdürülebilir barışın yalnızca silahların susmasıyla sağlanamayacağını vurguladı. Abdulati, Mısır'ın bölgesel barış vizyonunu oluşturan dört temel unsuru; ateşkeslerden siyasi süreçlere geçilmesi, ulus devletlerin desteklenmesi, anlaşmaların uygulanmasına yönelik güvencelerin oluşturulması ve bölgesel iş birliğinin güçlendirilmesi olarak sıraladı.

İSRAİL'İN GAZZE'DEN ÇEKİLMESİNİ İSTEDİ

Kalıcı barışın ilk şartının ateşkeslerin kapsamlı siyasi çözümlere dönüştürülmesi olduğunu belirten Abdulati, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki savaşı sona erdirmeye yönelik planının ikinci aşamasının eksiksiz uygulanması gerektiğini söyledi. Bu kapsamda İsrail güçlerinin Gazze'den çekilmesini ve Filistin yönetiminin bölgedeki sorumlulukları üstlenmesini isteyen Abdulati, yeniden imar çalışmalarının hızlandırılması gerektiğini ifade etti. Mısırlı Bakan, Doğu Kudüs'ün başkent olduğu, 1967 sınırlarını esas alan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının da kalıcı çözümün önemli parçalarından biri olduğunu dile getirdi.

SURİYE, LÜBNAN VE YEMEN İÇİN ÇÖZÜM ÇAĞRISI

İkinci şartın ulus devletlerin ve meşru kurumların güçlendirilmesi olduğunu açıklayan Abdulati, ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Lübnan'daki devlet kurumlarının desteklenmesi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararının eksiksiz uygulanması gerektiğini belirten Abdulati, Suriye'nin birliğinin korunması ve Yemen'deki krize kapsamlı siyasi çözüm bulunması çağrısında bulundu. İran ile yaşanan anlaşmazlıkların çözümünde askeri yöntemler yerine diyaloğun tercih edilmesi gerektiğini söyleyen Abdulati, Mısır ve Körfez ülkelerinin güvenliğinin bölgesel istikrarla doğrudan bağlantılı olduğunu ifade etti.

ANLAŞMALAR İÇİN ULUSLARARASI GÜVENCE İSTEDİ

Abdulati, üçüncü şartın ateşkes anlaşmalarının ve siyasi çözümlerin uygulanmasını sağlayacak somut güvenceler olduğunu belirtti. Bu doğrultuda etkili izleme ve hesap verebilirlik mekanizmalarının oluşturulması gerektiğini vurgulayan Mısırlı Bakan, uluslararası hukuk kurallarının ve Birleşmiş Milletler kararlarının çifte standart uygulanmadan hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

KIZILDENİZ VE ADEN KÖRFEZİ'NE DİKKAT ÇEKTİ

Kalıcı barışın dördüncü şartının bölge ülkelerinin güvenlik düzenlemelerinde daha fazla sorumluluk üstlenmesi olduğunu açıklayan Abdulati, Orta Doğu'nun geleceğinin bölgesel iş birliğiyle şekillendirilmesi gerektiğini ifade etti. Özellikle Kızıldeniz ve Aden Körfezi gibi stratejik su yollarının güvenliğinin sağlanmasına dikkat çeken Abdulati, bölge ülkeleri arasında diyalog ve ortak koordinasyonun güçlendirilmesi çağrısında bulundu. Mısırlı Bakan, art arda yaşanan krizlerin askeri seçeneklerin kalıcı çözüm sağlamadığını ortaya koyduğunu belirterek siyasi süreçlerin ve bölgesel iş birliğinin önemini vurguladı.

Kaynak: AA