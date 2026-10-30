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Husiler Suudi Arabistan'daki petrol tesisleri ve havalimanlarına saldırı düzenledi

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Husiler Suudi Arabistan'daki petrol tesisleri ve havalimanlarına saldırı düzenledi
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Husi sözcü, Suudi Arabistan'daki petrol tesisleri, havalimanları ve Necran'da komuta merkezine füze ve İHA saldırıları yaptıklarını duyurdu. Riyad ve Dammam'daki havalimanı saldırılarının hava trafiğini aksattığını, Necran'daki vuruşta can kaybı ve yaralanma olduğunu öne sürdü.

SANA, 30 Ekim (Xinhua) -- Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine, havalimanlarına ve bir askeri mevziye yönelik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenlediklerini duyurdu.

Husi askeri sözcüsü Yahya Seri perşembe günü gruba ait El-Mesira televizyonunda yayımlanan açıklamasında, Suudi Arabistan'ın doğusundaki Ras Tanura Rafinerisi ile Abkayk'taki Suudi Aramco tesislerini ve ülkenin Kızıldeniz kıyısındaki Rabığ Rafinerisi'ni hedef aldıklarını belirtti.

Seri, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı füzelerle ve ülkenin doğusundaki Dammam kentinde bulunan Kral Fahd Uluslararası Havalimanı'nı bir İHA ile hedef aldıkları iki saldırının da hava trafiğinde aksamalara yol açtığını söyledi.

Seri ayrıca, güneydeki sınır bölgesi Necran'da Suudi ordusuna ait bir komuta merkezini vurduklarını ifade ederek, saldırının askeri personel arasında can kayıplarına ve yaralanmalara yol açtığını öne sürdü.

Sözcü, saldırıların Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelere yönelik son Suudi hava saldırılarına misilleme olarak düzenlendiğini kaydetti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon perşembe günü erken saatlerde yaptığı açıklamada, hava savunma sistemlerinin ikisi başkent Riyad'da ve biri ülkenin doğusunda olmak üzere Husilere ait 3 balistik füzeyi engellediğini duyurmuştu.

Kaynak: Xinhua
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