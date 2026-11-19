Haber: Melis YILDIRIM

(TBMM) - DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo, "Mekke Paktı gerçekten bölgenin ihtiyaçları mıdır yoksa ABD'nin bölgedeki çeşitli ticaret yaptığı devletlerin ihtiyacı mıdır? Mekke Paktı'na Türkiye'nin katılması Suudi Arabistan'ın mı ihtiyacıdır, yoksa gerçekten Yemen halkının mı bir ihtiyacıdır" sorularını yöneltti.

Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu'nda Dışişleri Bakanlığı ile bağlı kuruluşları Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı, Türk Akreditasyon Kurumu ve Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı 2027 yılı bütçesi, kesin hesabı ve Sayıştay Raporları görüşülüyor.

DEM Parti adına konuşan Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo, eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı bir konuşmada bir araştırmada gençlerin yüzde 60'ının silah almayacakları, bir savaş çıksa savaşa girmek istemediklerini, ülkelerini korumak dahi söz konusu olsa istemediklerini ifade ettiklerinin yer aldığını aktardı. Cupolo, şunları söyledi:

"Sizin seyahatlerinize baktık. Stalklamış gibi olduk ama uzun uzun baktığımızda neredeyse yaptığınız seyahatin açıklamasında hep savunmayla ilgili, güvenlik tehlikeli bir algı var. Oysa ki Bakanlığımıza ilk geldiğimizde 2024-28 yılında bir Stratejik Plan yayınlamış ve bu Stratejik Plan'ın kurucu felsefe ve temel paradigmasında 'Yurtta barış, dünyada barış ilkesi' doğrultusunda çevrede istikrar, refah kuşağı oluşturmakla ilgili bir iddiada bulunmuşsunuz. Diplomasi kalkınma araçlarını da bu hedef bağlamında kullanacağınızı iddia etmişsiniz. Fakat seyahat listeniz ve ağırladığımız misafirlere baktığımızda asıl hedefin tam da barış algısı değil ama Hulusi Akar'ın da bahsettiği gibi farklı ülkelerin güvenlik ihtiyaçlarına verdikleri siparişler ölçütünde, işte bu doğrultuda Türkiye'nin bir taşeronvari bir görev üstlenmesi için çalışıyoruz gibi görünüyor"

Bakanlık bütçesine ilişkin Cupolo, "Cumhurbaşkanlığının da strateji belgelerinde geçen, neredeyse bu parlamentoya gelen her bir bakanlığın strateji belgesinde barış algısını yansıtan bir rakamı, bir sayı, bir bedeli kağıt üzerinde göremiyoruz. Diplomasiden alıkonulan 51 katlık bir miktar var. Zaten biz sürekli söylüyoruz. Dışişleri Bakanlığı bir avuç malum şirketin çeşitli yerlerde ticaret yürütmesi ve silah satması için bir dış pazarlama bürosuymuşçasına çalışıyor" dedi.

Cupolo, her metinde "bölgesel sahiplenme"den bahsedildiğini kaydederek Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a, "Mekke Paktı gerçekten bölgenin ihtiyaçları mıdır yoksa ABD'nin bölgedeki çeşitli ticaret yaptığı devletlerin ihtiyacı mıdır? Mekke Paktı'na Türkiye'nin katılması Suudi Arabistan'ın mı ihtiyacıdır, yoksa gerçekten Yemen halkının mı bir ihtiyacıdır" sorularını yöneltti.

"TÜRKİYE VE BÖLGE HALKLARININ İHTİYAÇLARININ ÖNCELENDİĞİ BİR STRATEJİYİ GÖRMEK İSTİYORDUK"

Fidan'ın Yemen'le ilgili bahsettiği bölümlerin hiçbir kısmında barış için arabuluculuk yapmak ve orada barışı sağlamakla ilgili bir cümle kurmadığını söyleyen Cupolo, "Biz Türkiye ve bölge haklarının ihtiyaçlarının öncelendiği bir stratejiyi ne yazık ki görmek istiyorduk. Tercih edilen rol uluslararası diplomasi ve uzlaşıyı büyütecek kurumları güçlendirmekten, yeni kurumların inşasında yer almaktan geçiyor. Bu kurumları araçsallaştırmak, buradaki platformlarda konuşmak ama konuşmaları bir eyleme çevirmemek, bu kurumları sadece bir manivela gücü olarak kullanmaktan ne yazık ki geçmiyor" şeklinde konuştu.

Cupolo, Davos'ta düzenlenen Barış Kurulu Şartı imza törenine Fidan'ın katıldığını hatırlatarak, "O aşırı absürt videoyu izledik. 80'lerden bir müzik videosuyla fotoğraf çekmek için sıralanan dünya liderleri görünüşü gerçekten korkunçtu, acınasıydı. Çünkü Board of Peace dediğimiz mekanizmanın Gazze'de devam eden çatışmanın barışçıl bir şekilde sonuçlanması ile ilgili hala 2023'ten bu yana hala bir Gazzeli insanların yaşamında etki edebilecek bir adımını ne yazık ki göremiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"BARIŞ VE DEMOKRATİK TOPLUM SÜRECİ TARİHSEL BİR FIRSAT SUNUYOR"

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Berdan Öztürk, dış politikaya yön veren anlayışın eleştirdikleri temel özellikleri koruduğuna değindi. Yıllarca komisyonlarda, kürsülerde sokaklarda dış politikanın güvenlikçi ve militarist anlayıştan çıkması gerektiğini dile getirdiklerini belirten Öztürk, diplomasinin alanının ne kadar genişlediği, güvenli bir yaklaşımın ne ölçüde değiştiğini, sorunları askeri araçlarla yönetme anlayışından demokratik yollarla çözme anlayışına ne kadar yaklaşıldığı sorularını yöneltti. Öztürk, "Hala bu dönüşümün gerekliliğini konuşuyor olmamız üzerine durmamız gereken noktalardan biri. Ama bugün önümüzde değerlendirebileceğimiz tarihi bir fırsat var. Barış ve Demokratik Toplum Süreci. Bu süreç Türkiye'nin kendi sorunlarını demokratik yollarla çözmesi açısından tarihsel bir fırsat sunuyor. Dolayısıyla dış politikaya ilişkin sorumluluğumuzu da büyütüyor" dedi. Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Bakan şu soruya açık bir yanıt vermelidir. Türkiye kendi içinde barışı ararken dış politikasından neyi değiştirecek? Bu çok önemli bir soru bence. Çünkü Kürt meselesinin çözümsüzlüğü yıllarca ister istemez dış politikayı da etkiledi, buna göre de adımlar atıldı. Başka ülkelerle bu temel üzerinden mesele üzerinden iş birliğii ortaklaşmalar oldu. Ama şu anda bu çözüm süreci ile birlikte aslında diplomasinin de hele hele şu anda bir çılgınlık yaşanıyor. Herkes bir çılgınlık yaşarken bu tam da Türkiye açısından gerçekten bölgedeki konumundan da kaynaklı olarak Türkiye açısından da hem komşularına hem de Avrupa ülkelerine hem de dünyaya örnek oluşturabilecek bir zemini, altyapıyı da sunuyor. Bunu değerlendirmek gerekiyor. Güvenlikçi politika yerine barışın dilini diplomaside hakim kılmak, sadece barışı anlatmak değil, aslında barışa giden yolları da açmak gerekiyor. Hep birlikte bunu açmamız gerekiyor. Sadece kendimiz için değil, dediğimiz gibi meselelerini çözülmüş bir Türkiye, bölgede de, dünyada da öncülük görevini yerine getirebilecektir."

"BARIŞIN HALKIN SOFRASINDA KARŞILIĞI OLMALI"

Güvenlikçi siyasetinin kamu kaynakları kullanımını şekillendirdiğini dile getiren Öztürk, tehdit algısı kalıcılaştıkça askeri önceliklerin genişlediğini söyledi. Öztürk, "Toplumsal ihtiyaçlar ertelenebilir görünmeye başlanır. Bu da ister istemez eğitim, sağlık, kamusal hizmetler için kaynak tartışılırken güvenlik harcamaları sorgulanması daha da güç bir hale dönüştürülüyor. Bütçe artık tam da burada önemli kazanıyor. Toplumun emeğinin nereye harcandığını sormak, toplumun nasıl yaşayacağını sormak gerekir. Biz savaş ekonomisinin karşısına barış ekonomisini koyarken kamu kaynaklarının toplumsal üretime güvenceli yaşama ve ortak refaha yönelmesini savunuyoruz. Barışın halkın sofrasında karşılığı olmalıdır. Gençlerin geleceğinde, emekçilerin çalışma koşullarında, insanların kamusal hizmetlere erişim de karşılığı olmalıdır. Barış iradesi büyüdükçe insanlar hayatlarında insanların hayatlarında değişimi gözlemleyebiliriz" diye konuştu.

"HALKIN ADINA YÜRÜTÜLEN DIŞ POLİTİKADA HALKIN SÖZÜ ESAS OLMALI"

Öztürk, dış politikada demokratik katılım ve toplumsal denetimin açılması gerektiğini söyledi. Meclis'in rolünün güçlendirilmesi gerektiğini söyleyen Öztürk, ülkenin geleceğini etkileyen kararların gerekçeleri, yükümlülükleri ve sonuçlarının burada tartışılması gerektiğine işaret etti. Berdan Öztürk, sözlerini şöyle tamamladı:

"Milletvekilleri zamanında bilgi almalı, karar süreçlerine katılmalı ve denetim görevini yerine getirmelidir. Bu bütçe görüşmeleri de bunların yılda bir kez hatırlandığı toplantılar olarak kalmamalıdır. Burada dile getirilen eleştirilerin ve önerilerin takip edilebildiği Bakan'ın yürüttüğü çalışmaların düzenli biçimde değerlendirdiği bir işleyiş kurulmalıdır. Yerel yönetimlerin, sendikaların, sivil toplumun ve akademinin doğrudan ilişkileri de geliştirmelidir. Halkların birbirini tanıdığı, ortak sorunlarını konuştuğu, dayanışma kurduğu kanallar çoğaltılmalıdır. Bizim halk temelli diplomasi anlayışımız budur. Toplumun kendi dış ilişkilerini geliştirmesi barışın toplumsal gücünü büyütür. Devletler arasındaki temaslara halklar arasında kurulan güven eşlik eder. Halkın adına yürütülen dış politikada halkın sözü esas olmalıdır."

Kaynak: ANKA