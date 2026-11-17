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Yemen'deki İran destekli Husiler, ülkenin güneybatısında yer alan Taiz ve Lahic illerinde yaklaşık 7 bin 100 kilometrekarelik alanı kapsayan 10 ilçeyi ele geçirdiklerini iddia etti.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, yaptığı yazılı açıklamada, Yemen meşru hükümetine bağlı güçlerin ülkeye yönelik saldırıları artırdıklarını belirtti.

Babulmendeb Boğazı ve ülkenin stratejik bölgelerini kontrol etmeyi hedeflediklerini aktaran Seri, ülkenin güneybatısında yer alan Taiz ve Lahic vilayetlerinde yaklaşık 7 bin 100 kilometrekarelik alanı kapsayan 10 ilçede kontrolü ele geçirdiklerini ileri sürdü.

Seri, Yemen meşru hükümetine bağlı güçlere ait 12 askeri tümenin ve bu tümenlere bağlı 60 tugayın püskürtülerek etkisiz hale getirildiğini iddia etti.

İran destekli Husilerin sözcüsü, sosyal medyada Taiz vilayetinde Babulmendeb Boğazı ve Lahic vilayetinden Aden kentine doğru uzanan ve kontrollerine geçen bölgelerin yeşil renk ile gösterildiği bir harita paylaştı.

Yemen'deki çatışmalar

Yemen'de İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından ülkedeki kriz derinleşmişti.

Bu gelişmeler üzerine Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, Mart 2015'ten itibaren uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine desteklerini başlatmıştı.

Nisan 2022'de yürürlüğe giren ateşkesle görece sakin bir dönemin yaşandığı ülkede, temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar sahadaki kontrol haritasını değiştirdi.

İran destekli Husiler, hükümet kontrolündeki bölgelere yönelik saldırılarını artırırken, Suudi Arabistan'ı da balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Kaynak: AA