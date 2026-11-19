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Husilerin askeri birlikleri tarafından gerçekleştirildiği belirtilen operasyonlarda, keskin nişancılar stratejik noktalara yerleşerek karşıt güçlerin hareketlerini takip etti. Görüntülerde arazinin doğal yapısından yararlanarak gizlenen silahlı kişilerin, dürbünlü tüfeklerle uzak mesafedeki hedeflere nişan aldığı ve ateş açtığı anlar yer aldı. Operasyonlarda Suudi Arabistan destekli Yemen hükümet güçlerine bağlı askerlerin hedef alındığı belirtildi.

ASKERLERİ UZAK MESAFEDEN HEDEF ALDILAR

Operasyona ait görüntülerde keskin nişancıların farklı bölgelerde konuşlandığı, hedeflerini uzun süre gözlemledikten sonra ateş açtığı dikkat çekti. Husiler, keskin nişancı birliklerinin karşıt güçlere kayıp verdirdiğini öne sürdü.

HUSİLERİN ÖZEL EĞİTİMLİ BİRLİKLERİ ÖN PLANDA

Husilerin askeri yapılanmasında keskin nişancı birlikleri, özellikle dağlık ve engebeli arazilerde yürütülen operasyonlarda önemli rol oynuyor. Uzun mesafeden hedef tespit etme, gizlenme ve pusu kurma konusunda eğitim aldığı belirtilen bu birlikler, karşıt güçlerin ilerleyişini yavaşlatmak ve belirli bölgelerde kontrol sağlamak amacıyla kullanılıyor. Yemen'in coğrafi yapısı, keskin nişancıların yüksek noktalardan geniş alanları gözetlemesine imkan tanıyor.

SUUDİ ARABİSTAN DESTEKLİ GÜÇLERLE ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

Yemen'de İran destekli Husiler ile uluslararası alanda tanınan hükümete bağlı birlikler arasındaki mücadele, ülkenin farklı bölgelerinde devam ediyor. Suudi Arabistan tarafından desteklenen hükümet güçleri, Husilerin kontrolündeki bölgelere yönelik operasyonlar yürütürken, Husiler de cephe hatlarında saldırılarını sürdürüyor. Özellikle stratejik geçiş noktaları, dağlık bölgeler ve askeri mevziler üzerindeki kontrol mücadelesi çatışmaların önemli bölümünü oluşturuyor.

HUSİLER ASKERİ GÜÇLERİNİ ÖN PLANA ÇIKARIYOR

Husiler, keskin nişancı operasyonlarının yanı sıra füze sistemleri, insansız hava araçları ve kara birliklerinin faaliyetlerini de askeri güçlerinin önemli unsurları olarak gösteriyor. Örgüt, gerçekleştirdiğini açıkladığı operasyonlarla hem bölgedeki askeri varlığını korumayı hem de karşıt güçler üzerinde baskı oluşturmayı hedefliyor. Keskin nişancı birliklerine ait olduğu belirtilen son görüntüler de Husilerin cephedeki faaliyetlerini öne çıkardı.

YEMEN'DE YILLARDIR SÜREN ÇATIŞMALAR

Yemen'de Husilerin 2014 yılında başkent Sana'nın kontrolünü ele geçirmesiyle derinleşen iç savaş, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Mart 2015'te müdahalede bulunmasıyla bölgesel bir çatışmaya dönüştü. Nisan 2022'de başlayan ateşkes süreciyle çatışmaların şiddeti bir süre azalsa da ülkede kalıcı barış sağlanamadı. Husiler ile hükümet güçleri arasındaki askeri mücadele, özellikle stratejik bölgelerde zaman zaman yeniden yoğunlaşıyor.

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