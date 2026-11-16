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Yemen'deki Husiler, Sana'da çatışmalarla bağlantılı 600 tutukluyu serbest bıraktı

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Yemen'deki Husiler, Sana'da çatışmalarla bağlantılı 600 tutukluyu serbest bıraktı
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Yemen'deki Husiler, çatışmalarla bağlantılı 600 tutukluyu başkent Sana'da tek taraflı olarak serbest bıraktı. Grup, pazar günü yaptığı açıklamada süreçte Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin desteğini aldığını belirtti.

SANA, 16 Kasım (Xinhua) -- Yemen'deki Husiler, çatışmalarla bağlantılı 600 tutukluyu başkent Sana'da tek taraflı olarak serbest bıraktı.

Grup pazar günü yaptığı açıklamada bu süreçte Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin desteğini aldığını belirtti.

Kaynak: Xinhua
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