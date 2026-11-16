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Husiler son 24 saatte Suudi Arabistan'ın Yemen'e 88 saldırı düzenlediğini ileri sürdü

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Husiler, Suudi Arabistan'ın son 24 saatte başkent Sana ve çeşitli vilayetlere 88 hava ve füze saldırısı düzenlediğini ileri sürdü. Askeri sözcü, gerginliğin tırmanmaya başladığı tarihten bu yana toplam saldırı sayısının 5 bin 183'e ulaştığını belirtti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın son 24 saatte başkent Sana ve çeşitli vilayetlere 88 hava ve füze saldırısı düzenlediğini ileri sürdü.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan Hava Kuvvetlerine ait "F-15" ve "Typhoon" tipi savaş uçaklarının Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgeleri hedef aldığını ifade etti.

Hava saldırılarının Husilerin kontrolündeki başkent Sana'nın yanı sıra Saada, Taiz, Cevf ve Marib, Lahic vilayetlerinde yoğunlaştığına işaret eden Seri, gerginliğin tırmanmaya başladığı tarihten itibaren Yemen'e düzenlenen toplam hava ve füze saldırısı sayısının 5 bin 183'e ulaştığını belirtti.

Yemen'deki çatışmalar

Yemen, Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine yönelik saldırılardan sorumlu tuttukları Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Kaynak: AA
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