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Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'da Rabığ Petrol Rafinerisi'ni ve bir radarı hedef aldıklarını ileri sürdü.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'a yönelik eylemlerine devam ettiklerini belirtti.

Suudi Arabistan'ın batısındaki Kızıldeniz kıyısında yer alan Rabığ Petrol Rafinerisi'ne yönelik bir saldırı yaptıklarını öne süren Seri, başkent Riyad'ın güneyinde yer alan Vadi Devasir bölgesinde de bir radarı hedef aldıklarını ifade etti.

Her iki saldırıda da hedefleri vurduklarını iddia eden Seri, saldırıların füze veya insansız hava araçlarıyla yapıldığına dair bilgi vermedi.

Öte yandan Yemen'deki meşru hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, yaptığı açıklamada, Husiler tarafından ülkenin güneyine yönelik gönderilen bir İHA'nın engellenerek imha edildiğini bildirdi.

Yemen'deki çatışmalar

Yemen'de İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından ülkedeki kriz derinleşmişti.

Bu gelişmeler üzerine Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten itibaren uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine destek vermeye başlamıştı.

Nisan 2022'de yürürlüğe giren ateşkesle görece sakin bir dönemin yaşandığı ülkede, temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar sahadaki kontrol haritasını değiştirdi.

Husiler, hükümet kontrolündeki bölgelere yönelik saldırılarını artırırken, Suudi Arabistan'ı da balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

Kaynak: AA