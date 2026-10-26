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Mısır'dan Suudi Arabistan'a askeri destek kararı

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Mısır'dan Suudi Arabistan'a askeri destek kararı
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Mısır Temsilciler Meclisi, Husilerin saldırılarının hedefi olan Suudi Arabistan’ı desteklemek için Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’ye yetki verdi. Gizli oturumda üçte iki çoğunlukla alınan kararla Sisi, gerekirse Suudi Arabistan’a asker göndermek dahil savunma amaçlı tedbirler alabilecek. Sisi, desteğin yalnızca Suudi topraklarının savunmasıyla sınırlı olacağını, Husilere saldırıyı kapsamayacağını açıklamıştı.

  • Mısır Meclisi, 26 Ekim'de gizli oturumda üyelerinin üçte iki çoğunluğuyla Cumhurbaşkanı Sisi'ye Suudi Arabistan'ı desteklemek ve topraklarını savunmak için gerekli tedbirleri alma yetkisi verdi.
  • Kararla, gerektiğinde Mısır askeri kuvvetlerinin Suudi Arabistan'a gönderilmesinin önü açıldı; tedbirlerin iki ülke arasındaki koordinasyonun ardından uygulanacağı belirtildi.
  • Mısır Cumhurbaşkanlığı, desteğin Suudi Arabistan'ın toprakları ve sınırlarının savunmasıyla sınırlı olacağını, Husilere yönelik saldırıları kapsamayacağını açıkladı.

Yemen’deki Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik saldırılarının sürdüğü bir dönemde Mısır, Riyad’a askeri destek verilmesinin önünü açtı. Husiler ise Kahire’yi müdahaleye karşı uyarmıştı.

GİZLİ OTURUMDA ÜÇTE İKİ ÇOĞUNLUKLA ONAY

Mısır basınında yer alan haberlere göre Meclis Başkanı Hişam Bedevi’nin yönettiği genel kurul, bugün (26 Ekim) gizli oturumda toplandı. Meclis, Suudi Arabistan’ı desteklemek ve topraklarını savunmak amacıyla gerekli tedbirleri alması için Sisi’ye üyelerinin üçte iki çoğunluğuyla yetki verdi.

Kararla birlikte, gerektiğinde Mısır askeri kuvvetlerinin Suudi Arabistan’a gönderilmesinin de önü açıldı. Tedbirlerin iki ülke arasındaki koordinasyonun ardından uygulanacağı belirtildi. Mısır Anayasası’nın 152. maddesi, silahlı kuvvetlerin ülke dışında savaş görevine gönderilmesi için Ulusal Savunma Konseyi’nin görüşünü ve Meclis’in üçte iki çoğunluğunun onayını şart koşuyor.

“YALNIZCA SAVUNMA AMAÇLI”

Mısır Ulusal Savunma Konseyi, 18 Ekim’de Suudi Arabistan’a “gerekli ve mümkün olan tüm desteği” vereceğini açıklamıştı. Sisi de Mısır’ın yalnızca Suudi Arabistan’ı savunmak için hareket edeceğini, kimseye saldırma amacı taşımadığını söylemişti.

Mısır Cumhurbaşkanlığı’nın 21 Ekim’de yaptığı açıklamada ise desteğin Suudi Arabistan’ın toprakları ve sınırlarının savunmasıyla sınırlı olacağı, Husilere yönelik saldırıları kapsamayacağı belirtildi. Meclis’teki oylama, aynı gün 26 Ekim’e ertelenmişti.

HUSİLERDEN MISIR’A UYARI

Husilerin kontrolündeki Sana Meclisi Başkanı Yahya er-Rai, 17 Ekim’de Mısır Meclis Başkanı Bedevi’ye mektup gönderdi. Er-Rai, Mısır’ın olası müdahalesinin ülkenin ulusal güvenliği için “ciddi bir tehlike” oluşturacağı uyarısında bulundu.

SUUDİ ARABİSTAN’A HUSİ SALDIRILARI

Husiler, son haftalarda Suudi Arabistan’daki havalimanlarına, enerji tesislerine ve Savunma Bakanlığı’na yönelik saldırılar düzenledi. Al Jazeera’nın haberine göre Riyad’daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı en az 20 kez hedef alındı. 10 Ekim’de Riyad’da 13 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda bir Mısırlı uçuş görevlisi de öldü. Türkiye Dışişleri Bakanlığı da Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik saldırılarını yaptığı açıklamalarla kınadı.

MISIR’IN YEMEN GEÇMİŞİ

Mısır, 2015'te Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyona katılmış, ancak çatışmada sınırlı bir rol üstlenmişti. Mısır, Suudi Arabistan’ın temmuz ayında kurduğu ve Kızıldeniz ile Babülmendep Boğazı’ndaki deniz trafiğini koruyan Çok Uluslu Deniz Savunma Koalisyonu’nun da kurucu üyeleri arasında yer alıyor.

Mısır Dışişleri Bakanlığı’na göre, Husilerin Kızıldeniz’deki saldırıları başladığından bu yana Süveyş Kanalı’nın geliri yaklaşık 11 milyar dolar azaldı.

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Kaynak: AA
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

bunların hepsi İsrail uşağı abduşağı

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Haber Yorumlarıstjkaytn:

Husi saldırılarından dolayı mısırın gelirleri 11 milyar dolar azalmış tabiki adamlar müdahil olurlar

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Haber Yorumlarıvakkas0101:

Gazze’ye Filistin’e neden Asker göndermediniz neden yardım etmediniz neden amerika israhil ne emrederse yapıyorsunuz

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Nedeni haberde yazıyor:)) Husilerin Kızıldeniz’deki saldırıları başladığından bu yana Süveyş Kanalı’nın geliri yaklaşık 11 milyar dolar azaldı.

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Haber YorumlarıLolo Mu.?:

aynen oyle amac abd israilleyz dıyemıyorlar ayaga kalkarız dıye. bıde adını mekke anlasması koymular tam üçkagıtca

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Haber Yorumlarızzp64hkmkq:

amaç hüsilerin gücünü azaltmak ondan sonra İran’a rahat saldırmak

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Haber YorumlarıSelami Karagülle:

Tamam, Filistin yalnız bırakıldı diye isyan etmekte çok haklısınız da iki ülke çıkıp askeri iş birliği yapınca hemen 'bunlar şöyle böyle' diye çamur atıyorsunuz. İslam ülkeleri askeri olarak bir araya gelmeden Filistin'i nasıl kurtarabilmeyi düşünüyorsunuz? Zaten yıllardır 'neden birleşmiyorsunuz, neden ortak adım atmıyorsunuz' diye soran siz değil misiniz? Adamlar tam bir şey yapmaya kalkınca hemen taş koyuyorsunuz. Önce kendi içimizdeki bu çelişkiyi bi çözelim, ne istediğinizi siz de bilmiyorsunuz

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Haber YorumlarıMurat Çevre:

Selami kardeş boş boş konuşuyor bunlar Dediklerine katılıyorum.

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