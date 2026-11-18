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Yemen hükümeti, Husileri "terör örgütü" olarak sınıflandıran, grubun tüm faaliyetlerini ve finansmanını suç sayan kanunun yasalaştığını açıkladı.

Yemen resmi haber ajansının (SABA) sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İran destekli Husileri terör örgütü olarak sınıflandıran 2026 yılı 1 sayılı kanun bugün yürürlüğe girdi.

Yeni yasayla birlikte, "sivillerin hedef alınması ve uluslararası seyrüsefer güvenliğini tehdit eden saldırılara yönelik cezaların ağırlaştırıldığı" belirtildi.

Yasa ile "örgütün finansman kaynaklarının kurutulması ve ilgili kişilerin yargılanmasının amaçlandığı" ifade edildi.

Ayrıca, yasanın uygulanması sürecinde meşru insani yardım ve ticari faaliyetlerin korunmasının da güvence altına alındığı vurgulandı.

Yemen'deki çatışmalar

Yemen'de İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından ülkedeki kriz derinleşmişti.

Bu gelişmeler üzerine Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, Mart 2015'ten itibaren uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine destek vermeye başlamıştı.

Nisan 2022'de yürürlüğe giren ateşkesle görece sakin bir dönemin yaşandığı ülkede, temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar sahadaki kontrol haritasını değiştirdi.

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine yönelik saldırılardan sorumlu tuttukları Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Kaynak: AA