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BM, Yemen'in Taiz kentinde sağlık ihtiyaçlarının kritik seviyeye ulaştığını bildirdi

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BM, Yemen'in Taiz kentinde sağlık ihtiyaçlarının kritik seviyeye ulaştığını bildirdi
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BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, Yemen'in Taiz kentinde erişim kısıtlamaları nedeniyle sağlık ihtiyaçlarının kritik seviyeye ulaştığını duyurdu. Dört sağlık tesisine 30 ton ilaç ve tıbbi malzeme ulaştırıldı; çatışmalar nedeniyle çöplerin toplanamaması salgın riskini artırıyor.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 27 Ekim (Xinhua) -- BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Yemen'in üçüncü büyük kenti Taiz'de ilaç, yakıt ve su sıkıntısı yaşanırken, kente erişime yönelik ciddi kısıtlamalar nedeniyle sağlık alanındaki ihtiyaçların kritik seviyeye ulaştığını duyurdu.

OCHA pazartesi günü yaptığı açıklamada, devam eden çatışmalar nedeniyle çöplerin toplanamadığını ve biriken atıkların salgın hastalık riskini artırdığını belirtti.

İnsani yardım ortakları, temel sağlık hizmetlerinin sürdürülebilmesi için Taiz kentindeki dört sağlık tesisine 30 ton ilaç ve tıbbi malzeme ulaştırdı.

Açıklamada, 1 Ağustos'ta başlayan son çatışma dalgasından bu yana ülke genelinde yerinden edilen 280.000'den fazla kişinin yaklaşık yarısının Taiz vilayetinden ayrıldığı bildirildi.

Ofis, Yemen genelinde kolera vakalarının görülmeye devam ettiğini ve Marib kentinde biri ölümle sonuçlanan 14 vaka bildirildiğini açıkladı.

Açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler ve ortakları ağustos ayından bu yana 200.000'den fazla kişiye acil yardım ulaştırdı. Ayrıca 24 ortak kuruluş, 77.000'den fazla yerinden edilmiş kişiye sağlık hizmeti, 72.000'den fazla kişiye acil su ve sanitasyon desteği, yaklaşık 125.000 kişiye ise acil ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için nakit yardımı sağladı.

Ofis, çatışmalara rağmen zor durumdaki ailelerin Yemen'e gelmeye devam ettiğini belirterek ağustos ayından bu yana 20.000'den fazla göçmen ile yaklaşık 1.500 mülteci ve sığınmacıya yardım ulaştırıldığını bildirdi.

Kaynak: Xinhua
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
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