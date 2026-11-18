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Yemen'in güneyindeki Lahic ilinde hükümet güçleri ile Husiler arasında temmuz başından bu yana tırmanan çatışmalar nedeniyle yerinden edilen binlerce kişi, kış mevsiminin başlamasıyla daha da ağırlaşan insani koşullarda yaşam mücadelesi veriyor.

Yemen'in güneybatısındaki Taiz ve Lahic illerinde hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar devam ediyor.

Lahic'in büyük bölümü hükümet güçlerinin kontrolünde bulunurken, Husiler son günlerde Makatira ilçesinin bazı bölgelerinde ilerleme kaydetti. Hükümet güçleri ise kaybettikleri mevzileri yeniden ele geçirmek amacıyla karşı operasyonlar düzenliyor.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Yemen'de devam eden çatışmalar nedeniyle Ağustos 2026'dan bu yana yaklaşık 340 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını bildirdi. Örgütün verilerine göre, yerinden edilenlerin 224 bin 819'u Taiz, 72 bin 18'i Lahic ve 40 bin 782'si Hudeyde illerinden.

Çatışmalardan kaçarak Lahic'deki kamplara sığınan siviller, barınma, gıda ve sağlık hizmetlerine erişimde ciddi güçlüklerle karşı karşıya kalıyor.

Evlerini, mal varlıklarını ve hayvanlarını geride bırakmak zorunda kalan aileler, yaşamlarını büyük ölçüde insani yardımlarla sürdürmeye çalışıyor.

Ancak dağıtılan yardımlar temel ihtiyaçları karşılamaya yetmezken, havaların soğuması ve yağışların başlamasıyla çadır ve barınma malzemelerine duyulan ihtiyaç giderek artıyor.

Kamplarda ishal, kolera ve çeşitli viral hastalık vakaları görülürken, sağlık birimlerinde ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısı yaşanıyor. İlaç bulamayan hastalar, kamp dışındaki sağlık merkezlerine başvurmak ve tedavi masraflarını kendileri karşılamak zorunda kalıyor.

Çatışmalar nedeniyle yerinden edilerek Lahic'deki kamplara sığınan Yemenli Aziz Hasan ve Said Ali, AA muhabirine yaşadıkları zorlukları ve kamplardaki insani koşulları anlattı.

Havaların soğumasıyla barınma malzemelerine ihtiyaç artıyor

Yaklaşık bir ay önce Taiz'den ayrılarak Lahic'deki kamplardan birine sığınan Aziz Hasan, çatışmalar nedeniyle mal varlığını ve hayvanlarını kaybettiğini söyledi.

Geçim kaynaklarını yitirmesinin ardından tamamen insani yardımlara bağımlı hale geldiğini belirten Hasan, ailesiyle birlikte barınacak bir yerleri olmadan Lahic'e geldiklerini, daha sonra yerinden edilmiş kişilerin kaldığı kamplardan birine yerleştiklerini söyledi.

Kamplara ulaştırılan insani yardımların ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamaya yetmediğini ifade eden Hasan, özellikle havaların soğuması ve yağışların başlamasıyla çadır ve barınma malzemesi ihtiyacının arttığını kaydetti.

Hasan, sivrisineklerin çoğalması, ateşli hastalıkların ve ishal vakalarının yaygınlaşmasının, yetersiz sağlık hizmetleriyle birlikte kamplardaki yaşam koşullarını daha da ağırlaştırdığını dile getirdi.

Kamplarda hastalıklar yayılıyor, ilaç sıkıntısı yaşanıyor

Hudeyde ilinden ayrılarak Lahic'deki Atira Kampı'na sığınan Said Ali ise kampta ishal, kolera ve viral hastalık vakalarının görüldüğünü, buradaki sağlık biriminde de ilaç ve tıbbi malzeme eksikliği yaşandığını belirtti.

İlaç sıkıntısı nedeniyle hastaların kamp dışındaki sağlık merkezlerine gitmek zorunda kaldığını aktaran Ali, tedavi masraflarını kendileri karşılamaları gereken ailelerin çoğunun buna maddi gücünün yetmediğini ifade etti.

Ali, kamptaki sağlık birimine acilen ilaç ve tıbbi malzeme desteği sağlanması çağrısında bulunarak, kış mevsiminin başlamasıyla hastalıkların yayılma riskinin artabileceği ve sağlık koşullarının daha da kötüleşebileceği uyarısında bulundu.

Lahic Acil Durum Komitesi, ekim ayında yaptığı açıklamada, çatışmalar nedeniyle yerinden edilen 1000 aileye barınma imkanı sağlamak amacıyla El-Vaht-Atira bölgesinde bir alan tahsis edilmesine yönelik çalışmalar başlatıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA