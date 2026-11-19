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Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin ülkenin farklı kentlerine son 24 saatte düzenlediği hava saldırılarında 11 sivilin hayatını kaybettiğini, 36 kişinin yaralandığını duyurdu.

Husilere bağlı SABA haber ajansına göre, Husilerin Sağlık Bakanlığı konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın son 24 saat içinde Taiz, Hudeyde, Saada, Hacce ve İbb vilayetlerine yönelik hava saldırıları gerçekleştirdiği belirtildi.

Söz konusu saldırılarda 11 sivilin yaşamını yitirdiği, 36 kişinin de yaralandığı ifade edilen açıklamada, bölgede son dönemde tırmanan saldırıların başlangıcından bu yana hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 397'ye, yaralı sayısının ise 895'e yükseldiği kaydedildi.

İbb vilayetindeki saldırıda 3 kişi öldü

Öte yandan, Husilerin Sağlık Bakanlığından yapılan bir diğer açıklamada, Suudi Arabistan güçlerinin İbb vilayetine bağlı Es-Salahi bölgesine düzenlediği saldırının bilançosu paylaşıldı.

İlk belirlemelere göre saldırıda aralarında bir çocuğun da bulunduğu 3 sivilin hayatını kaybettiği, biri kadın ve ikisi çocuk olmak üzere 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Suudi Arabistan makamlarından ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA