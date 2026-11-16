Yemen'de Husiler Aden'e 60 km yaklaşınca güney güçleri birlik kaydırma kararı aldı

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Yemen'de İran destekli Husilerin eylül ayından bu yana ülkenin batı kıyısı ve güneyindeki ilerleyişi, Taiz, Babulmendeb ve Aden çevresindeki cephelerde askeri dengeleri değiştirdi.

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasında 2022'de varılan ateşkese rağmen, Ağustos 2026'da ülkede yeniden çatışmalar başladı.

Saldırıya geçen Husiler, 11 Eylül'de stratejik öneme sahip Babulmendeb'de kontrolü ele geçirdiklerini duyurdu. Bunun yanı sıra Husiler, kritik konumdaki Taiz kentini de kuşatma altına aldı.

Ülkede ilerleyişini sürdüren Husiler, Suudi Arabistan'ı da hedef alan saldırılara başladı. Yemen hükümet güçleri de 5 Ekim'de Husilere yönelik "Yemen Şafağı" adını verdiği karşı operasyonu başlattığını duyurdu.

Bu operasyonla hükümet güçleri, Babulmendeb çevresindeki bazı bölgeleri Husilerden geri alsa da beklenen ilerleme sağlanamadı.

Husiler Lahic üzerinden Aden'e yaklaştı, güçler yeniden konuşlandırılıyor

Yemen Şafağı operasyonuna rağmen Husiler, bazı bölgelerde ilerleyişini sürdürüyor.

Özellikle Lahic cephesinde ilerleyişini sürdüren Husiler, hükümetin geçici başkenti Aden'e 60 kilometre kadar yaklaştı.

Bu durum, Husilerin 2014'ten bu yana Aden'e en fazla yaklaştığı nokta olması nedeniyle dikkati çekiyor. İlerleyişin kente bu denli yaklaşması, gözlerin bir kez daha cephe hatlarına çevrilmesine neden oldu.

Husilere karşı savaşan güney güçleri, Babulmendeb ve Zubab'daki birliklerini Aden ve çevresine kaydırma kararı aldı.

Güney Silahlı Kuvvetleri, konuyla ilgili açıklamasında, söz konusu yeniden konuşlanma kararının güney vilayetlerinde artan askeri tehditlere karşı savunmayı güçlendirmek ve ihtiyaç duyulan cephelere takviye sağlamak amacıyla alındığını bildirdi. Açıklamada, Taiz'deki Husi kuşatmasının kaldırılmasına yönelik mücadelenin de sürdürüleceği vurgulandı.

Yemen Enformasyon Bakanı Salim Sabit el-Avlaki de yeniden konuşlanmanın, Husilerin Aden ve çevresindeki askeri yığınağına karşı önlem almak, stratejik bölgeleri korumak ve ikmal hatlarının güvenliğini sağlamak amacı taşıdığını belirtti. Hükümete bağlı askeri yetkililer de Aden'in savunulması ve Taiz'deki kuşatmanın kaldırılması için alınan kararı destekledi.

Güney güçlerinin birliklerini Aden ve çevresine kaydırması, Babulmendeb'in tamamının bir kez daha Husilerin kontrolüne geçmesi anlamına geliyor.

Kızıldeniz'i Aden Körfezi üzerinden Hint Okyanusu'na bağlayan Babulmendeb Boğazı, Süveyş Kanalı üzerinden Avrupa'ya uzanan uluslararası deniz ticareti açısından stratejik önem taşıyor.

Bu nedenle boğazın Yemen kıyısındaki askeri mevzilerde yaşanan kontrol değişiklikleri, yalnızca Yemen'deki iç savaşın değil, uluslararası deniz ulaşımının güvenliğinin de önemli başlıkları arasında yer alıyor.

Husiler, hükümet güçlerinin baskı sonucu çekildiğini ileri sürdü

Husilere bağlı SABA haber ajansına konuşan ve ismi açıklanmayan askeri bir kaynak ise hükümet güçlerinin Babulmendeb ve Zubab çevresindeki mevzilerinden Husi baskısı sonucu çekildiğini ileri sürdü. Husiler, hükümet güçlerinin bölgedeki mevzilerini kaybederek Aden yönüne çekilmek zorunda kaldığını iddia etti.

Aden, Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ele geçirmesinin ardından uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetinin geçici merkezi haline geldi. Başkanlık Konseyi ve hükümet kurumlarının yer aldığı kent, ülkenin güneyindeki siyasi ve ekonomik merkez konumunda bulunuyor.

Son gelişmeler, hükümet güçlerinin bir yandan Aden'in güvenliğini sağlamaya çalışırken diğer yandan Taiz'deki kuşatmayı kaldırma ve Babulmendeb çevresindeki askeri varlığını koruma hedefleri arasında askeri önceliklerini yeniden şekillendirdiğine işaret ediyor.

Taiz'de kuşatma ağırlaştı, Husiler batı kıyısında ilerledi

Yemen'in güneybatısındaki Taiz kenti, Husilerin 2015'te kente ulaşan yolları kesmesinden bu yana kuşatma altında bulunuyor. Kent merkezi hükümet güçlerinin hakimiyetinde kalırken, çevresindeki bazı bölgeler ve kente ulaşımı sağlayan ana yollar yıllardır Husi kontrolünde tutuluyor.

Eylül 2026'da çatışmaların yeniden şiddetlenmesiyle Taiz'in kuşatma altındaki durumu daha da ağırlaştı. Husiler, kentin batısında ve güneyinde ilerleyerek hükümet kontrolündeki bölgelerle bağlantı sağlayan güzergahlara yöneldi.

Yerel kaynaklar, eylül sonu ve ekim başında yaşanan çatışmalarda Taiz-Aden yolunun önemli bölümlerinin kesildiğini aktardı.

Taiz'in güneyindeki Et-Turbe bölgesinde 4 Ekim'de kontrolün Husilere geçtiği yönündeki haberler, kentin Aden üzerinden sağlanan ikmal hattını daha da zayıflattı. Ekim ayında alternatif güzergahlarda yaşanan çatışmalar ve yolların kapanmasıyla kente gıda, yakıt ve insani yardım ulaştırılması da güçleşti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), 18 Ekim'de Husilerin Taiz'e ulaşımda kullanılan Haycat el-Abd yolundaki bir bölümü patlayıcılarla tahrip ettiğini duyurdu. Örgüt, söz konusu güzergahın kente temel ihtiyaç malzemelerinin sevkiyatı açısından önem taşıdığına dikkati çekti.

Taiz'deki gelişmeler, yalnızca kent çevresindeki askeri kontrol mücadelesini değil, güneydeki Aden ile hükümet kontrolündeki bölgeler arasındaki kara bağlantısını da etkiledi. Bu nedenle Taiz'in güneyindeki ilerleyiş, Babulmendeb ve Lahic cepheleriyle birlikte Yemen'deki son çatışmaların önemli unsurlarından biri haline geldi.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri ele geçirmiş, bunun ardından ülkede iç savaş başlamıştı. Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu ise Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA