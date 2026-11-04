TKP, TBMM'de oylanacak Mekke Anlaşması'na 'hayır' demeye çağırdı

(ANKARA) - TKP'den yapılan açıklamada, "Tarihe utanç verici bir kararla geçmemek için yapılacak tek bir şey var, o da Mekke Anlaşması'na 'hayır' demek. Bugün vekiller iradelerini Mekke Anlaşması'na 'hayır' demek için kullanmalı, AKP iktidarının ülkeyi ateşe atmasına engel olmalı, bu suça ortak olmamalıdır" açıklamasını yaptı.

Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP), sosyal medya hesabından, TBMM'de yapılacak Mekke Anlaşması oylamasına ilişkin açıklama yapıldı. "Mekke Anlaşması'na hayır; İsrail'in, ABD'nin, Suudilerin askeri olmayacağız" denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün Meclis Genel Kurulu gündemine gelecek Mekke Anlaşması'na dair tarihi bir oylama yapılacak. Kullanılacak oylarla ABD destekli işgalci Suudi Krallığı'nın mı, yoksa kendi ülke toprağını savunan yoksul Yemen halkının mı yanında olunacağına karar verilecek. Bugün verilecek oylarla Yemen halkının üzerine ABD, İsrail ve Suudi füzesinin yanında bir de TSK'ya ait füzelerin düşüp düşmeyeceğine karar verilecek. Bugün verilecek oylarla Filistin direnişinin mi yoksa Riyad'da Suudilere istihbarat desteği sağlayan soykırımcı İsrail'in mi yanında olunacağına karar verilecek.

Tarihe utanç verici bir kararla geçmemek, ülkemizi Yeni Osmanlı hayalleri peşinde bu onursuzluğa ortak etmemek için yapılacak tek bir şey var, o da Mekke Anlaşması'na 'hayır' demek. Milletvekillerine yaptığımız açık çağrıda da vurguladığımız üzere, bugün vekiller iradelerini Mekke Anlaşması'na 'hayır' demek için kullanmalı, AKP iktidarının ülkeyi ateşe atmasına engel olmalı, bu suça ortak olmamalıdır."

Kaynak: ANKA