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Yemen ordusu, ülkenin farklı vilayetlerinde İran destekli Husilere yönelik düzenlediği 746 operasyonda aralarında lider kadrodan isimlerin de bulunduğu 142 Husi milisin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Albay Macid Abdullah en-Nezili, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, çeşitli cephelerde Husilere karşı yürütülen askeri operasyonlardaki son gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

Ordunun farklı birlikleriyle Husilere karşı mücadeleyi sürdürdüğünü belirten Nezili, örgütün lider kadrosu, araçları, takviye birlikleri, silahları ve mevzilerinin hedef alındığını, cephelerdeki tüm hareketliliğin anbean takip edildiğini kaydetti.

Nezili, operasyonların dağılımına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Husilere karşı 21'i savaş uçakları, 43'ü insansız hava araçları (İHA), 44'ü roketatarlar ve 638'i topçu birlikleriyle olmak üzere toplam 746 hava saldırısı ve hedef alma operasyonu gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda 142 milis lideri ile saha unsuru etkisiz hale getirilirken, Husilere ait 72 araç, zırhlı araç ve askeri teçhizat imha edilerek kullanılamaz duruma getirildi."

"Doğu ve güney cephelerinde çatışmalar sürüyor"

Ordu birliklerinin Taiz'de Husilerin saldırılarını ve çeşitli cephelerdeki sızma girişimlerini püskürtmeyi sürdürdüğüne dikkati çeken Nezili, Husi mevzileri ile toplanma noktalarının savaş uçakları ve İHA'larla vurulduğunu ifade etti.

Nezili, cephelerdeki son duruma ilişkin, "Başkent Sana'nın doğu hattını oluşturan Marib ve Cevf cephelerinde birliklerimiz milislerle çatışma halinde. Birliklerimiz düşman hareketliliğine karşılık vererek toplanma alanlarını, mevzilerini ve askeri teçhizatlarını hedef alıyor. Güney cephesindeki güçlerimiz de Husi unsurlarıyla çatışmayı sürdürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Konuya ilişkin Husilerden henüz bir açıklama yapılmadı.

Yemen'deki çatışmalar

Yemen'de Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından ülkedeki kriz derinleşmişti. Bu gelişmeler üzerine Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetini desteklemek amacıyla askeri müdahalede bulunuyor.

Nisan 2022'de yürürlüğe giren ateşkesle görece sakin bir dönemin yaşandığı ülkede, temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar sahadaki kontrol haritasını değiştirdi. İran destekli Husiler, hükümet kontrolündeki bölgelere yönelik saldırılarını artırırken, Suudi Arabistan'ı da balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Öte yandan, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi'nin açıklamalarına göre, 5 Ekim 2026'da başlatılan "Yemen'in Şafağı" adlı askeri operasyon, Husilerin kontrolündeki devlet kurumlarını geri almayı ve başkent Sana'da yeniden hakimiyet sağlamayı amaçlıyor. Birleşmiş Milletler (BM) raporlarına göre, yeniden alevlenen bu askeri gerilimde yaklaşık 12 bin kişi hayatını kaybetti veya yaralandı.

Kaynak: AA