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Suudi Arabistan'dan Husilere misilleme! Başkent bombalandı

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Suudi Arabistan'dan Husilere misilleme! Başkent bombalandı Haber Videosunu İzle
Suudi Arabistan'dan Husilere misilleme! Başkent bombalandı
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Suudi Arabistan'ın Yemen'in başkenti Sana'ya düzenlediği öne sürülen hava saldırılarında, Husilerin kontrolündeki petrol şirketinin binası ve bir gaz istasyonu hedef alındı. Saldırılar, Husilerin Riyad'a yönelik füze saldırıları ve Suudi Arabistan'ın petrol boru hattının vurulmasının ardından geldi.

Suudi Arabistan ile Yemen'deki İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar şiddetleniyor. Husilere bağlı SABA haber ajansının aktardığına göre, Suudi savaş uçakları 10 Kasım sabahı Sana'ya bir dizi hava saldırısı düzenledi. Kentin kuzeyindeki El-Mufazir gaz istasyonu ile güneyinde bulunan Yemen Petrol Şirketi'ne ait bina vuruldu.

PETROL TESİSLERİNDE YANGIN ÇIKTI

Husilere bağlı kaynaklar, başkentin Beni Haris bölgesindeki gaz istasyonunda bulunan gaz taşıma araçlarında yangın çıktığını bildirdi. Sivil savunma ekiplerinin alevleri söndürmek için çalışma başlattığı belirtildi. Saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı. Suudi Arabistan makamlarından da hava saldırılarına ilişkin ilk aşamada resmi doğrulama gelmedi.

SUUDİ ARABİSTAN'IN PETROL HATTI HEDEF ALINMIŞTI

Sana'daki saldırı haberlerinden bir gün önce Suudi Arabistan'ın doğusundaki petrol üretim bölgelerini Kızıldeniz kıyısına bağlayan Doğu-Batı Petrol Boru Hattı hedef alınmıştı. Medine bölgesindeki saldırının ardından hatta yangın çıkmış, Suudi yetkililer yangının söndürüldüğünü, can kaybı yaşanmadığını ve petrol sevkiyatının etkilenmediğini açıklamıştı. Ancak Riyad yönetimi, saldırının sorumlusunu duyurmamıştı.

RİYAD'A FÜZE SALDIRILARI

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Husilerin başkent Riyad'a yönlendirdiği balistik ve seyir füzelerinin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini açıkladı. Ülkenin güneyine gönderilen bir balistik füze ile petrol zengini doğu bölgesindeki bir insansız hava aracının da engellendiği bildirildi.

Karşılıklı saldırılar, bölgedeki enerji tesislerinin güvenliğine ilişkin endişeleri artırırken Yemen ile Suudi Arabistan arasındaki çatışmaların daha da genişleyebileceği kaygısını beraberinde getirdi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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