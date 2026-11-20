Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a yönelik füze saldırısı, ülkenin finans merkezinde hasara yol açtı. Suudi Arabistan Sivil Savunması, finans merkezindeki bir kulede ve çevredeki binalarda maddi hasar meydana geldiğini, ancak can kaybı veya yaralanma yaşanmadığını açıkladı. Reuters'ın aktardığı bilgilere göre, Suudi Arabistan'ın en yüksek gökdeleni ve Kamu Yatırım Fonu'nun (PIF) genel merkezine ev sahipliği yapan PIF Kulesi saldırıda zarar gördü.

RİYAD'IN FİNANS MERKEZİNDEKİ GÖKDELEN HASAR GÖRDÜ

Riyad'ın Kral Abdullah Finans Merkezi'nde (KAFD) bulunan gökdelen, perşembe günü düzenlenen füze saldırısında hasar aldı. Reuters'a konuşan ve konu hakkında bilgi sahibi üç kaynak, binanın bir Husi füzesiyle vurulduğunu belirtti.

Suudi Arabistan Sivil Savunması, saldırının finans merkezindeki bir kulede ve yakındaki binalarda hasara yol açtığını duyurdu. Açıklamada binanın adı belirtilmedi. Ancak Suudi devlet haber ajansı SPA'nın yayımladığı fotoğrafta PIF Kulesi yer aldı.

Reuters'ın ulaştığı bilgilere göre saldırıda kulenin 7 ila 8 katındaki camlar kırıldı, metal dış cephenin bazı bölümleri de zarar gördü. Saldırının ardından Kral Abdullah Finans Merkezi'nin tüm girişleri kapatıldı ve bölgedeki kişiler tahliye edildi. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

SUUDİ KOALİSYONU FÜZE TEHDİDİNİN BERTARAF EDİLDİĞİNİ AÇIKLADI

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Husiler tarafından Riyad'a yöneltilen füze tehdidine müdahale edildiğini bildirdi. İlk değerlendirmelerde füze parçalarının yere düştüğü ve maddi hasar meydana geldiği belirtildi. Hasarın boyutuna ilişkin incelemelerin sürdüğü kaydedildi.

Suudi Arabistan Sivil Savunması da başkentte olası tehlikeye karşı vatandaşlara uyarıda bulundu. Daha sonra tehlikenin sona erdiği açıklandı.

Husiler ise saldırının ardından Riyad'daki finans merkezini hedef aldıklarını duyurdu. Örgütün askerî sözcüsü Yahya Saree, başkentteki finans merkezi ve Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na çok sayıda seyir füzesiyle saldırı düzenlendiğini ileri sürdü. Suudi Arabistan yönetimi, Husilerin açıkladığı diğer hedeflere yönelik saldırı iddialarını doğrulamadı.

ARAMCO BİNASI DA SALDIRIDA HASAR GÖRMÜŞTÜ

Riyad'daki saldırı, kentin finans merkezinde kısa süre içinde yaşanan ikinci önemli hasar olarak kayıtlara geçti. Suudi Arabistan'ın devlet petrol şirketi Aramco'nun binası da 8 Kasım'da düzenlenen saldırıda zarar görmüştü.

Husiler, 14 Ekim'de de Suudi Arabistan'ın doğusundaki petrol kenti Dahran'da bulunan Aramco genel merkezini hedef aldıklarını açıklamıştı. Reuters'a konuşan üç kaynak, söz konusu saldırının binada ciddi hasara yol açtığını belirtmişti.

HUSİLER SUUDİ ARABİSTAN'IN HAVALİMANLARINI VE PETROL TESİSLERİNİ DE HEDEF ALIYOR

Reuters'ın derlediği bilgilere göre Husiler, son aylarda Suudi Arabistan'ın havalimanlarına, petrol tesislerine ve kamu binalarına yönelik füze ve insansız hava aracı saldırılarını artırdı.

Örgüt, Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın yanı sıra ülkenin doğusundaki Dammam Havalimanı'nı da hedef aldığını duyurdu. Suudi yetkililer, daha önceki bazı saldırılarda can kayıpları yaşandığını doğruladı.

Husilerin hedef aldığını açıkladığı diğer noktalar arasında Cizan rafinerisi, Ras Tanura rafinerisi ve Riyad yakınlarındaki bir petrol rafinerisi de bulunuyor. Ancak Suudi Arabistan yönetimi, rafinerilere yönelik saldırı iddialarının tamamını doğrulamadı.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN YEMEN'İN BAŞKENTİ SANA'YA HAVA SALDIRISI

Riyad'daki füze saldırısının ardından Yemen'de de karşılıklı askerî hareketlilik yaşandı. Husilerin kontrolündeki SABA haber ajansı, Suudi Arabistan uçaklarının perşembe sabahı Yemen'in başkenti Sana'ya hava saldırıları düzenlediğini bildirdi. Saldırıların hedefleri ve yol açtığı hasara ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun, Riyad'a yönelik saldırıların yanı sıra ülkenin güneyindeki füze tehditlerine de müdahale ettiği bildirildi. Koalisyon, güney bölgesine yönelen dört balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından önlenerek imha edildiğini açıkladı.