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UKMTO, Sokotra doğusunda tankerin silahlı 4 kişili teknece takibe alındığını bildirdi

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UKMTO, Yemen'in Sokotra Adası doğusundaki tankerin şüpheli bir tekne tarafından takibe alındığını, yaklaşan sürat teknesinde silahlı 4 kişi görüldüğünü bildirdi. Yetkililer soruşturma başlattı ve gemileri dikkatli olmaya ve şüpheli faaliyetleri UKMTO'ya bildirmeye çağırdı.

İngiltere Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO), Yemen'in Sokotra Adası'nın doğusunda seyreden bir tanker gemisinin şüpheli bir tekne tarafından takibe alındığını bildirdi.

UKMTO'dan yapılan açıklamada, bir tanker kaptanının daha büyük bir ana tekneden destek aldığı değerlendirilen bir sürat teknesinin (skiff) kendilerine yaklaştığına dair rapor ilettiği belirtildi.

Sürat teknesinin üzerinde bir merdiven bulunduğu ve teknede silahlı 4 kişinin görüldüğü aktarıldı.

Olayla ilgili yetkililerin soruşturma başlattığı kaydedilirken, bölgeden geçen gemilere dikkatli olmaları ve herhangi bir şüpheli faaliyeti derhal UKMTO'ya bildirmeleri yönünde çağrıda bulunuldu.

Kaynak: AA
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