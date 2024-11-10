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Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında anıldı. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla vatandaşlar saygı duruşunda bulunurken Türkiye'nin her yerinden o anlara ilişkin görüntü yağdı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında saygı ve özlemle anılıyor. Tüm Türkiye'de saatlerin 9'u 5 geçmesiyle sirenler çalmaya başlarken, milyonlarca vatandaş Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk için saygı duruşunda bulundu.

TÜYLERİ DİKEN DİKEN EDEN GÖRÜNTÜLER

O anlara ilişkin Türkiye'nin her yerinden görüntüler yağıyor. İşte o fotoğraflardan bazıları;

Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu

Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu

Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu

Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu

Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu

Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu

Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu

Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu

Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu

Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu

Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu

Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu

Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu

Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu

Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu

Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu

Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu

Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu

Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu

Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu

Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu

Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu

Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu

Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu

Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu

Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu

Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu

Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu

Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu

Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu

Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu

Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu

Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu

Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu

Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu

Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu

Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu

Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu

Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu

Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu

Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu

Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu

Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu

Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Yaşam
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Yorumlar (26)

Haber YorumlarıMurat COŞKUN:

Gereksiz faaliyet.

Yorum Beğen51
Yorum Beğenme48
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Haber YorumlarıAdam olacak çocuk:

Atatürk'e saygım sonsuz, Allah razı olsun ondan.. Çok severim... Ama böyle putlaştırmam.. Bir Fatiha okurum her 10 Kasımda... Araba sürerken inip beklemek nedir abi..

Yorum Beğen43
Yorum Beğenme51
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Haber YorumlarıCelik Hoca:

5 dk namaza durun desek kimse durmaz puta tapıyola

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme37
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Haber YorumlarıAhmet BAYHAN:

boş işler

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme28
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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Kanı bozuk akpliler bu görüntülerden rahatsız

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme37
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Haber YorumlarıVedat Arman:

Hindistan bizi kıskanmıştır.

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme21
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Haber YorumlarıCem Bozkurt:

Dünyada eşi benzeri olmayan güzel bir gün.

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme37
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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Akpliler bu görüntülerden rahatsız olur bence haberi kaldırın daha çok zorlarına gitmesin

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme30
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Haber YorumlarıSessiz ciglik:

Gereksiz isler.

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme25
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Haber YorumlarıBayram Ayvenli:

Sana öyle geliyoo

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme14
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