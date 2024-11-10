Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında saygı ve özlemle anılıyor. Tüm Türkiye'de saatlerin 9'u 5 geçmesiyle sirenler çalmaya başlarken, milyonlarca vatandaş Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk için saygı duruşunda bulundu.

TÜYLERİ DİKEN DİKEN EDEN GÖRÜNTÜLER

O anlara ilişkin Türkiye'nin her yerinden görüntüler yağıyor. İşte o fotoğraflardan bazıları;