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Fon soruşturmasında Taha Çakmak ve İnan Altınbaş dahil 15 kişi tutuklandı

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Fon soruşturmasında Taha Çakmak ve İnan Altınbaş dahil 15 kişi tutuklandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 15'i tutuklandı. Aralarında eski Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak ve Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Altınbaş'ın da bulunduğu şüpheliler cezaevine gönderilirken 7 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının fon soruşturmasında adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 15'i tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
  • Tutuklananlar arasında eski Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak ve Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Altınbaş yer alıyor.
  • Soruşturma, SPK raporları doğrultusunda IEYHO, VSNMD, ODINE ve TRHOL paylarına ilişkin işlemler kapsamında yürütülüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 22 şüphelinin hakimlik işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 15'i tutuklanırken 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İNAN ALTINBAŞ DA TUTUKLANANLAR ARASINDA

Mahkeme, Rüstem Karakaya, Burak Poyraz, Ömer Eryılmaz, Osman Saraç, Neda Soydan, Mustafa Zeki Kayahan, Anıl Tokat, Ali Cesur, Furkan Açar, Mehmet Ali Gedik, Taha Çakmak, İnan Altınbaş, Fatih Uğur, Ömer Ejder ve Hakan Eryılmaz'ın tutuklanmasına karar verdi.

7 KİŞİYE ADLİ KONTROL

Soruşturma kapsamında hakim karşısına çıkan Selay Turhan İnce, Ebru Avcı, Canan Özdemir, Abdullah Dal, Seda Tarım, Feyza Gözde Özdemir ve Erhan Tunç ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Böylece adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 15'i tutuklanırken 7'si hakkında adli kontrol kararı verilmiş oldu. Soruşturma devam ediyor.

Öte yandan; soruşturma kapsamında gözaltında bulunan Ertan Aydın da bugün adliyeye sevk edildi.

TUTUKLAMA:

  • TAHA ÇAKMAK (eski Türkiye Sigorta Genel Müdürü)
  • İNAN ALTINBAŞ ( Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı)
  • OSMAN SARAÇ
  • RÜSTEM KARAKAYA
  • BURAK POYRAZ
  • ÖMER ERYILMAZ
  • NEDA SOYDAN
  • MUSTAFA ZEKİ KAYAHAN
  • ANIL TOKAT
  • ALİ CESUR
  • FURKAN AÇAR
  • MEHMET ALİ GEDİK
  • FATİH UĞUR
  • ÖMER EJDER
  • HAKAN ERYILMAZ

ADLİ KONTROL:

  • SELAY TURHAN İNCE
  • EBRU AVCI
  • CANAN ÖZDEMİR
  • ABDULLAH DAL
  • SEDA TARIM
  • FEYZA GÖZDE ÖZDEMİR
  • ERHAN TUNÇ

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmaları kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından iletilen raporlar ve yapılan yazılı başvurular doğrultusunda, Işıklar Enerji ve Yapı Holding AŞ (IEYHO), Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ (VSNMD), Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ (ODINE) ve Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ (TRHOL) paylarına ilişkin inceleme gerçekleştirildiği belirtilmişti.

Bu kapsamda, söz konusu şirketlerin paylarına ilişkin iddialar ve SPK tarafından iletilen raporlar değerlendirilerek 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirilen açıklamada, soruşturma işlemlerinin ilgili mevzuat çerçevesinde titizlikle sürdürüldüğü kaydedilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda Pirnus Yapı Gayrimenkul Anonim Şirketi Fatih Şubesi Müdürü Çetin Genç, eski bürokrat Eren Yeşilyurt, Alnus Yatırım Menkul Değerler Firması Yönetim Kurulu Üyesi Fadimenur Demir, Atlas Portföy Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Avdan ile yöneticisi Gülsüm Doğan, diğer yöneticiler Osman Uçar ve Canan Özdemir, Alnus Yatırım Firması Yönetim Kurulu Başkan Vekili Metin Kartal Emür, A1 Capital Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Terzi, Atlas Portföy Yönetimi AŞ ortağı Zuhal Topaloğlu, Alnus Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Tahir Özek, Atlas Portföy çalışanı Konuralp Özkan, Pardus Portföy Yönetimi Anonim Şirketi yöneticileri Rüstem Karakaya ve Furkan Açar, Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu Üyeleri Neda Soydan ve Ömer Eryılmaz, yöneticisi Mustafa Zeki Kayahan, çalışan Anıl Tokat, Pardus Portföy Genel Müdürü Mehmet Selim Tunçbilek ile Yönetim Kurulu Üyesi Ali Cesur ve çalışanı Ahmet Haluk Güner, bankalardaki portföy çalışanları Ümit Yılmaz, Yasemin Yılmaz ve Burak Poyraz, Altınbaş Holding yetkilisi İnan Altınbaş ile Tera Portföy yöneticisi Ayşegül Kaya gözaltına alınmıştı.

11 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında ayrıca şüpheliler Ertan Aydın, Seda Tarım Kocabalkan, Abdullah Dal, Hakan Eryılmaz ve Fatih Uğur da gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Çetin Genç, Eren Yeşilyurt, Hakan Avdan, Konuralp Özkan, Metin Kartal Emür, Osman Uçar, Seyit Tahir Özek, Ahmet Haluk Güner, Mehmet Selim Tunçbilek, Mustafa Terzi ve Ümit Yılmaz'ın tutuklanırken, şüpheliler Fadimenur Demir, Gülsüm Doğan, Zuhal Topaloğlu ve Yasemin Yılmaz hakkında ise "konutu terk etmeme" şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

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Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
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Haberler.com
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Yorumlar (19)

Haber YorumlarıBulut Orunlu:

peki Fatma Betül Kaya ?

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıEdiz KOTRA:

Bu foncu AKP liler de tutuklanacaklar mı?

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme4
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Haber Yorumlarımusa kılıç:

suclu varsa cezasini ceksinler

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıttazmania444:

Fatma nerde ?

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumları128547Ab&:

Validenle çay içiyor

yanıt1
yanıt2
Haber Yorumlarıttazmania444:

128547Ab& tanidigin avukat varsa haber ver ekran goruntun alindi

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıSerdar Aşkın:

Fatma hanım yokmu bu listede

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
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