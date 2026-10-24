Galatasaray'da derbi öncesi Barış Alper Yılmaz alarmı! Karar verildi

Galatasaray'da derbi öncesi Barış Alper Yılmaz alarmı! Karar verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesinde Barış Alper Yılmaz'ın sağlık durumu teknik heyeti düşündürüyor. Lille karşılaşmasının ardından ağrıları artan milli futbolcunun kontrolleri yapılırken, sağlık heyeti oyuncunun bir süre dinlendirilmesine ve çalışmalarını hafif tempoda sürdürmesine karar verdi.
- Barış Alper Yılmaz'ın Lille mücadelesinin ardından ağrıları artarken, Galatasaray sağlık heyeti oyuncunun yükünün azaltılmasına karar verdi.
- Sezon başından bu yana 11, geçen sezondan bu yana 60 karşılaşmaya çıkan Barış Alper Yılmaz, derbiye kadar çalışmalarını hafif tempoda sürdürecek.
- Barış Alper Yılmaz'ın Fenerbahçe derbisinde süre alma ihtimali artarken, son karar maç öncesindeki durumuna göre verilecek.
Sezon başından bu yana 11 karşılaşmada forma giyen ve farklı bölgelerde görev alarak takımına katkı sağlayan Barış Alper Yılmaz'ın, Lille mücadelesinin ardından ağrılarının arttığı belirtildi. Özellikle sol kanattaki performansı ve fiziksel gücüyle öne çıkan milli futbolcunun Fenerbahçe derbisinde forma giyip giyemeyeceği merak konusu oldu.
SAĞLIK HEYETİNDEN DİNLENDİRME KARARI
Galatasaray sağlık heyeti, Barış Alper Yılmaz'ın durumunu yakından takip ederken oyuncunun yükünün azaltılmasına karar verdi. Geçen sezondan bu yana sarı-kırmızılı formayla 60 karşılaşmaya çıkan ve milli takım maçlarında da görev alan futbolcunun, derbiye kadar çalışmalarını hafif tempoda sürdüreceği belirtildi.
DERBİDE OYNAMA İHTİMALİ ARTTI
Barış Alper Yılmaz'ın maç gününe kadar sağlık ekibinin kontrolünde tutulacağı öğrenildi. Milli futbolcunun Fenerbahçe karşısında süre alma ihtimalinin arttığı ifade edilirken, son kararın maç öncesindeki durumuna göre verileceği aktarıldı.
OKAN BURUK'UN HÜCUM PLANI BELLİ OLDU
Teknik direktör Okan Buruk'un Fenerbahçe derbisinde hücum hattını Lille karşılaşmasındaki düzene benzer şekilde oluşturmayı planladığı öne sürüldü. Buruk'un Barış Alper Yılmaz, Aleksey Batrakov ve Yunus Akgün'ü hücum hattında değerlendirerek ileri uçta Victor Osimhen'e görev vermeyi düşündüğü belirtildi.