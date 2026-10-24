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Emekli vatandaştan Kılıçdaroğlu'na sitem dolu sözler

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Emekli vatandaştan Kılıçdaroğlu'na sitem dolu sözler Haber Videosunu İzle
Emekli vatandaştan Kılıçdaroğlu'na sitem dolu sözler
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Gaziantep'te emekli bir vatandaşın "Bizi bıraktınız" sitemiyle karşılaşan Kemal Kılıçdaroğlu, "Bırakmadık, şimdi tekrar sizleri kucaklayacağız; emekli huzur içinde olmazsa memlekete huzur gelmez" yanıtını verdi.

Gaziantep’e bir ziyaret gerçekleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kentte vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaret esnasında emekli bir vatandaş ile Kılıçdaroğlu arasında geçen ekonomi ve geçim sıkıntısı odaklı diyalog dikkat çekti.

"BU EMEKLİLERİN HALİ NE OLACAK?"

Maaş yetersizliğinden dert yanan emekli vatandaşın, "Bu emeklilerin hali ne olacak? Maaş çekmeye gidiyorum, eve gidene kadar para kalmıyor" sözlerine yanıt veren Kılıçdaroğlu, emeklilerin durumunun iyi olmadığını belirtti. 

"SİZE GÜVENİYORDUK, BİZİ BIRAKTINIZ"

Vatandaşın, "Biz sana çok güveniyorduk ama siz bizi bıraktınız. Bu milletin hali ne olacak?" sitemi üzerine Kılıçdaroğlu, "Bırakmadık, şimdi tekrar sizleri kucaklayacağız. Emekli huzur içinde olmazsa memlekete huzur gelmez" ifadelerini kullandı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Muhalefette olsa dürüst adam CHP yi çok çabuk toplar kopup giden hırsızlardan temizlendi parti ..

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Haber YorumlarıGültekin Konukcu:

Düne kadar bay bay kemal derdin şimdi sizin taraftan oldugunu öğrenince sahip cıkıyorsun

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Haber Yorumlarıkocakaziz925:

emekliye para vermeye gelince asgari ücreti bıle cok görüyorlar yaşlı insanları son günlerinde yoksulaştırıp yaşatıyorlar.

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Haber YorumlarıÖzgür Sevindik:

Kelin ilacı olsa başına sürer ssk yı batıran bu şahıs birde dikkat et sizi kucaklıcakmış dahada vahim

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Haber YorumlarıKadir Can:

Siyasetin içinde dürüst adam kemal var ama onlar ekonun peşinden koştu eko zamanında akp yanaşan adam orda yer bulamadı kendini chp girdirdi bir şekilde özgür zaten eko ne derse onu yapar

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