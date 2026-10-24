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Dizideki sahneye tepkiler çığ gibi! Yılmaz Erdoğan'ın X hesabı askıya alındı

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Dizideki sahneye tepkiler çığ gibi! Yılmaz Erdoğan'ın X hesabı askıya alındı
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Netflix'te yayınlanan Organize İşler: Karun Hazinesi dizisinde Türk kültürüne ait Kam davulunun uyuşturucu ticaretiyle ilişkilendirilerek gösterilmesi kamuoyunda büyük tepki toplarken, eleştirilerin hedefindeki Yılmaz Erdoğan'ın X hesabı askıya alındı.

  • Netflix'te 16 Ekim'de yayınlanan sekiz bölümlük Organize İşler: Karun Hazinesi dizisindeki "Kam davulu" sahnesi sosyal medyada tepkiye yol açtı.
  • Şamanizm kültürüne ait kutsal Kam davulunun dizide uyuşturucu ticareti yapan grupların elinde gösterilmesi, Türk kültürüne saygısızlık gerekçesiyle eleştirildi.
  • Yılmaz Erdoğan'ın X hesabı, artan tepkilerin ardından askıya alındı; kapatılma nedenine ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

Netflix platformunda 16 Ekim'de izleyiciyle buluşan ve sekiz bölümden oluşan Organize İşler: Karun Hazinesi dizisi, yayınlanmasının ardından sosyal medyada büyük bir tepki dalgasına yol açtı. Serinin fenomen karakteri Asım Noyan’a yeniden hayat veren ve projenin yönetmenliğini üstlenen Yılmaz Erdoğan, dizideki "Kam davulu" sahnesi nedeniyle eleştirilerin odağı haline geldi.

O SAHNE SOSYAL MEDYAYI AYAĞA KALDIRDI

Tartışmaların fitilini ateşleyen detay ise sahnenin içeriği oldu. Türk ve Orta Asya geleneklerinde kutsal sayılan, şamanizm kültürüne ait Kam davulunun, dizide uyuşturucu ticareti yapan grupların elinde gösterilmesi sosyal medya kullanıcılarının sert tepkisini çekti. Türk kültürüne saygısızlık yapıldığını belirten kullanıcılar, Yılmaz Erdoğan ve yapım ekibine eleştiri yağdırdı.

ARTAN TEPKİLERİN ARDINDAN HESABI KAPATILDI

Çığ gibi büyüyen tepkilerin ve kamuoyundaki rahatsızlığın ardından usta oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan’ın X (Twitter) hesabı askıya alındı. Hesabın kullanıcı şikayetleri üzerine platform kuralları gereği mi kapatıldığı yoksa geçici bir kısıtlamaya mı tabi tutulduğuna ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıhasan baba dikkat:

Bu kadar saçma bir tepki olamaz,

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