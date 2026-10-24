Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Fenerbahçe'den Oğuz Aydın hamlesi! Yönetim kararını verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe'den Oğuz Aydın hamlesi! Yönetim kararını verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, son haftalarda gösterdiği performansla İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'nın dikkatini çeken Oğuz Aydın için harekete geçmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertli yönetimin, milli futbolcuyu takımda tutmak amacıyla sözleşmesini uzatmak istediği ve milli arada menajeriyle görüşmeyi planladığı öne sürüldü.

Fenerbahçe'de bu sezon ortaya koyduğu performansla öne çıkan Oğuz Aydın, Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın, 25 yaşındaki kanat oyuncusunu yakından takip ettiği ve futbolcunun durumuyla ilgili bilgi aldığı belirtildi.

FENERBAHÇE'DEN YENİ SÖZLEŞME HAMLESİ

Milli futbolcuya yönelik ilginin artması üzerine Fenerbahçe yönetiminin harekete geçmeye hazırlandığı iddia edildi. Sarı-lacivertlilerin, Oğuz Aydın'ın sözleşmesini uzatmak için milli takım arasında oyuncunun menajeriyle masaya oturmayı planladığı ifade edildi. Yönetimin, takımda tutmak istediği futbolcuyla yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varmayı hedeflediği öne sürüldü.

16 MAÇTA 6 GOLE KATKI SAĞLADI

Oğuz Aydın, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 16 resmi karşılaşmada 3 gol ve 3 asist kaydetti. Toplam 6 gole doğrudan katkı sağlayan milli futbolcu, özellikle son haftalarda yükselen performansıyla dikkat çekti.

SÖZLEŞMESİ 2028'DE SONA ERİYOR

2024 yılında Alanyaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Oğuz Aydın'ın mevcut sözleşmesi Haziran 2028'de sona eriyor. Piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösterilen futbolcunun geleceğiyle ilgili sarı-lacivertli yönetimin atacağı adımlar merakla bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com
Derbinin bilet fiyatları açıklandı! En pahalısı 2 asgari ücreti aştı

Derbinin bilet fiyatları açıklandı! En pahalısı 2 asgari ücreti aştı
ABD'den İran'a peş peşe saldırı tehdidi! Tarih verdiler

ABD'den İran'a yeni saldırı sinyali! Açıklamalar peş peşe geldi
Metroda yaşlı adamın eline tutuşturduğu kağıda isyan etti

Metroda yaşlı adamın eline tutuşturduğu kağıda isyan etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Canlı bahis vurgununda WhatsApp mesajları ortaya çıktı: Fena para yapacağız

Skandalın mesajları ortaya çıktı: Fena para yapacağız
Çankırı Bayramören'de otomobil uçuruma yuvarlandı, 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Gece yarısı katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Bağcılar'da zincirleme kaza! Yaralılar var

İstanbul'u kilitleyen kaza! 3 şerit trafiğe kapatıldı
ABD'den İran'a saldırı sinyali! Tahran'ın korkutan planı ortaya çıktı

ABD "Saldıracağız" dedi, İran hayatı durduracak misillemeyi ilan etti
Mal varlıklarına el konulan Melis Sütşurup ve babasından sürpriz adım

Mal varlıklarına el konulan Melis Sütşurup ve babasından sürpriz adım
Lewis Hamilton'dan Kim Kardashian'a servet değerinde hediye

"Para var huzur var" dedirten bir olay daha
Şehri ayağa kaldıran görüntü! Elinde bıçakla öldüresiye darp etti

Şehri ayağa kaldıran görüntü