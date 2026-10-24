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Vanlı Kara Haydar ve Çağla Öz hakkında "Pembe oda" iddiası

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Vanlı Kara Haydar ve Çağla Öz hakkında 'Pembe oda' iddiası
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"Kara para aklama" suçlamasıyla tutuklanan "Vanlı Kara Haydar" lakaplı Mehmet Fatih Tançalan ve fenomen eşi Çağla Öz'ün cezaevinde "pembe oda" talebinde bulunduğu iddia edildi.

"Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamasıyla peş peşe tutuklanarak cezaevine gönderilen "Vanlı Kara Haydar" lakaplı Mehmet Fatih Tançalan ve fenomen eşi Çağla Öz’ün, cezaevinde "pembe oda" (eşli görüşme) talebinde bulunduğu öne sürüldü.

SORUŞTURMA NASIL BAŞLADI?

Çift hakkındaki adli süreç, düğünlerinde yaklaşık 43 milyon liralık altın takıldığına dair iddiaların ve paylaşımların ardından Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) harekete geçmesiyle başladı. 

MASAK'ın takıların ve lüks yaşamın kaynağını incelemeye alması üzerine yürütülen soruşturmada öne çıkan başlıklar şöyle gelişti:

  • Çelişkili İfadeler ve "Hava Atma" İtirafı: Mehmet Fatih Tançalan ifadesinde düğündeki tüm takıların kiralık olduğunu ve iade edildiğini öne sürerken, eşi Çağla Öz bu ifadeyi yalanladı. Öz, takıların bir kısmının satın alındığını, bir kısmının reklam karşılığı kiralandığını ve eşinin düğünde takılmayan paraların anonsunu yaptırarak insanlara "hava attığını" iddia etti.
  • Takılar Sahte Çıktı: Dosyaya giren bilirkişi raporu, düğündeki şaşaayı gözler önüne serdi. İncelemeye alınan 97 parça takının 76’sının altın olmadığı; burma bilezikler, külçeler ve kolyelerin imitasyon çıktığı saptandı.
  • Gerçek Altınlar Odunlukta Bulundu: Çiftin kiralık olduğunu savunduğu gerçek altınlar, ziynet eşyaları, dövizler ve Tançalan’a ait pasaport ise bir evin odunluğundaki valiz içinde saklanmış halde ele geçirildi.
  • MASAK Raporu ve Milyonluk Transferler: MASAK raporunda Çağla Öz'ün 2020'den bu yana asgari ücret seviyesinde kâr beyanı bulunmasına rağmen lüks yaşam sürmesi ve ailesiyle arasındaki milyonlarca liralık para transferleri yer aldı. Öz ise bu hareketleri borç-alacak ilişkisi ve meşru reklam gelirleriyle savundu.
Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıALİÇO null:

karbonat haydar olmuş pompa peşinde

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Haber YorumlarıTahsin Celik:

çok ayıp haber

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Haber Yorumlarıserkanalya:

Adam istedi de kadın istedimi acaba bu saaten sonra?

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Haber YorumlarıJon snow:

Eşidir olabilir

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Haber Yorumlarıdervis koc:

Sarıgül lü oda olur mu

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