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Eve kilitlenen 2 genç kız, sarkıttıkları çarşafla kaçarken 3'üncü kattan düştü

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Eve kilitlenen 2 genç kız, sarkıttıkları çarşafla kaçarken 3'üncü kattan düştü Haber Videosunu İzle
Eve kilitlenen 2 genç kız, sarkıttıkları çarşafla kaçarken 3'üncü kattan düştü
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Küçükçekmece’de yetiştirme yurdundan kaçıp geldikleri evde babaları tarafından odaya kilitlenen 16 yaşındaki iki genç kız, 3’üncü katın penceresinden çarşafla kaçmaya çalışırken çarşafın kopması sonucu düşerek ağır yaralandı; hastaneye kaldırılan kızlardan birinin hayati tehlikesi devam ediyor.

  • İstanbul Küçükçekmece'de 16 yaşındaki H.U. ve aynı yaştaki arkadaşı A.R., yetiştirme yurdundan kaçtıktan sonra babasının kilitlediği odadan çarşafla inmeye çalışırken 3'üncü kattan düşerek ağır yaralandı.
  • Hastaneye kaldırılan genç kızlardan A.R.'nin hayati tehlikesi bulunuyor.
  • Kızını ve arkadaşını odaya kilitlediği belirtilen baba Ö.U. gözaltına alındı.

İstanbul Küçükçekmece’de yetiştirme yurdundan kaçtıktan sonra babasının eve kilitlediği 16 yaşındaki H.U. ve aynı yaştaki arkadaşı A.R., 3’üncü katın penceresinden çarşafla kaçmaya çalışırken metrelerce yüksekten düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç kızlardan birinin yaşam mücadelesi verdiği öğrenilirken, baba gözaltına alındı.

YURTTAN KAÇIP EVE GELDİLER, ODAYA KİLİTLENDİLER

Olay, Gültepe Mahallesi İkbal Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın 3’üncü katında sabah saatlerinde meydana geldi. Bir süre önce eşini kaybeden Ö.U., kızı H.U.'yu yetiştirme yurduna yerleştirdi. İddiaya göre H.U., arkadaşı A.R. ile birlikte yurttan kaçarak babasının evine geldi. Kızının geldiğini fark eden Ö.U., kızı H.U. ve arkadaşı A.R.'yi bir odaya kilitledikten sonra durumu yurt yetkililerine haber verdi.

ÇARŞAF KOPUNCA OLANLAR OLDU 

Kilitli kaldıkları odadan kaçmak isteyen iki arkadaş, birbirine bağladıkları çarşafları 3’üncü katın penceresinden aşağıya sarkıttı. Çarşaf yardımıyla inmeye çalıştıkları sırada tutundukları çarşafın kopması sonucu genç kızlardan biri sert zemine, diğeri ise kömürlüğün çatısına düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı H.U. ve A.R., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan genç kızlardan A.R.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

BABA GÖZALTINA ALINDI

Olay yerinde ve dairede detaylı incelemelerde bulunan polis ekipleri, kızı ve arkadaşını odaya kilitlediği belirtilen baba Ö.U.’yu gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (6)

Haber Yorumlarıabbas dursun:

insanın başına ne gelirse YA meraktan YA raktan yada yırtık çarşaftan gelir

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Yorum Beğenme12
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Haber Yorumlarıdurur1155:

senin başına neyden geldi diye sorarlar

yanıt9
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Haber YorumlarıTuna Ural:

Sen sanırım hepsini yaşadın gecmıs olsun

yanıt0
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Haber YorumlarıAhmet İPTAŞ:

AİLE 1 NUMARALI KUSURLU. ÇOCUĞU KÜÇÜK YAŞTA EĞİTEMEME DURUMU BU.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme7
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Haber Yorumlarıfgrhymrw5g:

sen çok biliyorsun yaaaaaa vallahamı adam karısı ölmüş kızıyla baş edemeyecegini anlamış yurda vermiş kız yurttan kaçmış eve gelmiş adam yurt yetkililerine haber vermiş gelin alın diye daha ne yapsın gerçekten ALLAHIM yaratıyorsun bari takip et bunları

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Haber Yorumlarımehmet baş:

Öyle genç nüfus azalıyor, nüfus yaşlanıyor diyerek 4-5 çocuk yapın demekle olmuyor. Dünyaya getirdiğiniz çocuklara gerekli sağlık, beslenme, eğitim şartlarını sağlayabiliyor musunuz? Adamın düzenli bir geliri yok,evi kira, yiyecek ekmeği zor buluyor, bakmışın o kişinin 4-5 çocuğu var, Allah rızkını verir diyor, ondan sonra devlet bize yardım etsin, çocuklara bakmadığı için yetiştirme yurduna veriyor,gidip başka bir kadınla evlenip tekrar 4-5 çocuk yapıyor.Anne,baba olmadığı için çocuklar genç yaşta suça karışıyor, mafya, çete, fuhuş, uyuşturucu suçları artıyor.Al sana genç nüfus.

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