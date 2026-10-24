Canlı bahis vurgununda WhatsApp mesajları ortaya çıktı: Fena para yapacağız

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İstanbul'da spor müsabakalarına ilişkin canlı bahis verilerini manipüle ederek milyonlarca liralık haksız kazanç sağlandığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada yeni bir operasyon düzenlendi. Spordata isimli şirkette veri analisti olarak çalışan O.B.'nin, canlı bahisleri 7 saniye geciktirerek sonuçları belli olan müsabakalara ortakları aracılığıyla bahis oynattığı öne sürüldü. Temmuz ayında tutuklanan şüphelinin hesaplarında 192 milyon liralık para hareketi belirlenirken 8 kişi daha gözaltına alındı.

7 SANİYELİK GECİKMEYLE 12 MİLYON LİRALIK ZARAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturmada, yasal bahis şirketlerine veri altyapısı sağlayan Spordata mercek altına alındı.

İncelemelerde şirket çalışanı O.B.'nin tenis ve voleybol başta olmak üzere çeşitli müsabakaların canlı bahislerini 7 saniye geciktirerek açtığı belirlendi. Şüphelinin, bahis sitelerinde hesap açtırdığı kişilere skor belli olduktan sonra bahis oynattığı ve bu yöntemle Spordata ile hizmet verdiği şirketleri toplam 12 milyon lira zarara uğrattığı iddia edildi.

HESAPLARINDAN 192 MİLYON LİRA GEÇMİŞ

21 Temmuz 2026'da yakalanarak tutuklanan O.B. hakkında hazırlanan MASAK raporunda dikkat çekici bulgulara ulaşıldı.

Şüphelinin banka hesaplarında toplam 192 milyon liralık para giriş çıkışı bulunduğu ve yüksek tutarlı transferler gerçekleştirdiği tespit edildi.

8 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Soruşturmanın genişletilmesiyle O.B. ile birlikte hareket ettiği değerlendirilen 8 kişi daha belirlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 23 Ekim'de düzenlediği eş zamanlı operasyonda şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.

"FENA PARA YAPACAĞIZ"

Soruşturma dosyasına giren WhatsApp yazışmaları da dikkat çekti. Şüphelinin görüştüğü kişilerden yasal bahis sitelerinde hesap açmalarını istediği belirlendi.

Yazışmalardan birinde şüphelinin "Fena para yapacağız." dediği, karşısındaki kişinin ise "İllegal bir şeyse beni sokma." yanıtını verdiği görüldü.