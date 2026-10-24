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Zonguldak Gelik'te 3 kişinin öldüğü grizu patlamasında 3 şüpheli gözaltına alındı

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Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki grizu patlamasına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı. Patlamada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı; şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Soruşturma Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülüyor.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı özel maden ocağındaki grizu patlamasına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında, ruhsatlı maden sahasında bulunan maden ocağında metan gazı birikmesi sonucu meydana gelen patlamanın ardından işletme müdürü M.S.D, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı E.Y. ve maden mühendisi Y.Ç. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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