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Metroda yaşlı adamın eline tutuşturduğu kağıda isyan etti

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Metroda yaşlı adamın eline tutuşturduğu kağıda isyan etti Haber Videosunu İzle
Metroda yaşlı adamın eline tutuşturduğu kağıda isyan etti
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Metroda seyahat ettiği sırada yaşlı bir şahsın kendisine Nur Suresi'nden örtünme ve iffetle ilgili ayet yazılı bir kağıt uzattığını belirten genç kız; "Al senin, sana yazıldı" sözleriyle giyim tarzına müdahale edildiğini ve "teşhirci" imasında bulunularak psikolojik baskıya uğradığını anlattı.

  • Metroda seyahat eden genç bir kız, yaşlı bir erkeğin kendisine Nur Suresi'nin kadınların örtünmesi ve iffetine dair mealinin yazılı olduğu bir kağıt uzattığını aktardı.
  • Genç kız, şahsın 'Al ayet, senin bu, sana yazıldı' diyerek kağıdı üç kez tekrarlayarak ısrarla verdiğini belirtti.
  • Olayı video çekerek paylaşan genç kadın, yaşanan durumun psikolojisini bozduğunu ve tepki veremediğini dile getirdi.

Toplu taşıma araçlarında kişisel yaşama ve giyim tarzına müdahale tartışmalarına bir yenisi eklendi. Metroda seyahat eden genç kız, yaşlı bir erkeğin kendisine ayet yazılı bir kağıt uzatarak giyim tarzı konusunda uyardığını belirtti. 

"AL SENİN, SANA YAZILDI" DİYEREK UZATTI

Yaşadığı olayı video çekerek aktaran genç kız, kulaklıkla müzik dinlediği esnada bir şahsın kendisine tiksinir bir tavırla yaklaştığını belirtti. Şahsın ısrarla kağıdı uzattığını ifade eden mağdur, "Elime bir kağıt tutuşturuldu. 'Al senin' dedi. 'Hayır bana ait değil' diyorum. 'Al ayet, senin bu, sana yazıldı' diyerek üç kez tekrarladı" ifadelerini kullandı.

NUR SURESİ'NİN İFFETLE İLGİLİ AYETİNİ YAZMIŞLAR

Kendisine verilen kağıtta Nur Suresi'nin kadınların örtünmesi ve iffetine dair mealinin yer aldığını belirten genç kız, kağıttaki "...Mecburen görünen kısımları müstesna, güzelliklerini ve süslerini teşhir etmesinler" ifadelerine dikkat çekti. Yapılan bu eylemle açıkça "teşhirci" imasında bulunulduğunu vurgulayan genç kadın, "Bana neden bunu yaptın ki? Psikolojimi o kadar bozdu ki... Yaşı başı da var. Bir şey de diyemedim, sesim içime kaçtı. Yanımdaki adam benden daha çok sinirlendi" diyerek tepkisini dile getirdi.

"BU KİBİRİ NASIL AÇIKLAYACAKSIN?"

Giyim tarzı nedeniyle hedef gösterilmesine ve şahsın üstenci tavırlarına isyan eden genç kız, paylaşımını "Peki bu kibiri nasıl açıklayacaksın ey iman eden?" sözleriyle tamamladı. 

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (50)

Haber YorumlarıAlpay Dogan:

Amcayı tebrik ediyorum. Doğru olanı yapmış.

Yorum Beğen94
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYüksel Ata:

Ensardada doğru işler yapmıştı Muhterem Hocanız sana kalırsa..!

yanıt10
yanıt28
Haber Yorumlarıislam Bulut null:

yüksel başkasının yaptığını herkese ima edersen bu ülkede çok top var bunlar da sana kalırsa

yanıt0
yanıt2
Haber Yorumlarıharun 8071:

diğer zihniyet gibi açıksın diye saldırmamış.

yanıt1
yanıt1
Haber YorumlarıShef:

Kibir yaniii, o kısma takıldınız… Uyarmanın nesi kibir ?

Yorum Beğen63
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÖzlem Ulu biberci:

burada insanları kırmadan üzmeden uyaracaksanız da uyaracaksın bu şekilde kırarak kibirli bir şekilde kendisini cennetlik onun cehennemlik olduğunu öne sürerek bir din anlayışı uygulanamaz kız haklı

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme57
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıbarış olgun:

Amca üzerine düşeni yapmış. Ne mutlu amcaya. TEBLİĞ. YAPTIĞIMIZDAN VE YAPMADIĞIMIZDAN HESABA ÇEKİLECEĞİMİZ GÜN ELBET GELECEK.

yanıt41
yanıt10
Haber YorumlarıTaner Avcı:

adam usulca kağıdı vermiş,bağırıp çağırmamış sosyal medyada yayınlamamış.

yanıt33
yanıt4
Haber Yorumlarıibrahim şenal:

Ne demişki adam ben cennetligim sen cehennemlikmisin demiş.En guzel sekilde sessizce Allhin ayetlerini bildiren bi not uzatmiş hakaretmi etmiş lafmı soylemiş,sizin bahsettiginiz uyarma şekli nasılmış hele bi yazarmısınız, Özlem hanım?

yanıt0
yanıt0

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